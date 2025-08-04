Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хау — о ситуации с Исаком: «Он должен заслужить право тренироваться с нами»

вчера, 12:19

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о том, как относится к ситуации вокруг форварда Александера Исака, пропустившего несколько тренировок команды.

Теперь ему нужно заслужить право тренироваться с нами. Мы – «Ньюкасл». Футболисты обязаны быть частью команды и состава, нужно вести себя правильно. Ни один игрок не может рассчитывать на то, что будет плохо себя вести и при этом проводить занятия с основным составом как ни в чём не бывало.

До этого Хау заявлял, что знает о местоположении 25-летнего шведа только благодаря сообщениям в СМИ. На данный момент известно, что скоро Исак должен вернуться в Англию.

Подписывайся в ВК
Все новости
Луис Энрике рискует пропустить матч 3-го тура РПЛ против ЦСКА
01 августа
Исак тренируется по индивидуальной программе с «Реалом Сосьедад»
31 июля
Томас Мюллер провёл тренировку на базе «Баварии»
30 июля
Игроки МЮ в США опробовали охлаждающие куртки для борьбы с жарой
26 июля
Официально«Эвертон» пригласил болельщиков на эксклюзивную открытую тренировку в США
24 июля
Бывший голкипер «Крыльев Советов» Ломаев продолжает тренировки с командой
24 июля
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Датак (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Я в курсе, кто и сколько предлагал, если верить новостям конечно.
Ну я разве писал, что форвард из АПЛ это прям гарант? Нет конечно, но шансов больше, что заиграют. Но примеры Вернера, Хаверца, Санчо, Йовича, Фулькруга, и т.п., были звездами и клепали голы в БЛ, но уйдя оттуда в другие чемпы потерялись, либо результативность стала значительно хуже.
То, что не отпустили Исака, повторюсь, это решение Ньюкасла, и дважды повторюсь, что игроки не должны себя так вести, не приезжать на сбор команды, игнорить звонки, требовать что-то. Мотивирован или нет, это уже их проблемы, которые меня мало интересуют если честно. Но можно вспомнить Кейна, которого не отпустил Леви в МС летом 2022г, хотя у Леви с Кейном была договоренность (англичанин сам об этом рассказал в своей биографии), Кейн даже попрощался с болельщиками Шпор в последнем матче сезона, но по итогу не отпустили, и он не стал конфликтовать в открытую, начался сезон и он забил в АПЛ наибольшее количество голов в карьере (30). И потом уже Бавария.
Да и ещё ТО открыто, может и договорятся по Исаку в итоге, но не понимаю зачем он Ливерпулю, если уже купили дорогого Экитике.
Датак
Датак ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:22
если ты не в курсе,Ливерпуль предлагал за него как раз 110.
а в,чем прикол держать у себя немотивированного игрока,не подскажешь?мне как то по барабану и на ньюкасл,и на ливерпуль.мерсисайдцы легко найдут другого.посмотрим,где в итоге(и когда) окажется исак.
а про адаптированного к АПЛ форварда...ну такое себе.челси тоже покупал адаптированного к АПЛ Торреса,а что в итоге? так что ливерпуль дважды рискует,точнее рисковал бы,если б договорились
Romeo 777
Romeo 777 ответ Датак (раскрыть)
вчера в 13:18
Да какая разница, кто и куда затащил. Игрок не может быть выше ВСЕЙ команды и вести себя так! Хау прав на все 100%
Он не с неба появился в Ньюкасле, сороки заплатили за него огромные для них 72 млн Реал Сосьедаду, и дают ему 8 млн в год. Он делает свою работу, за которую ему платят.
Контракт ещё на 3 года, клуб назначает цену. Если за какого то Экитике заплатили 80 млн, то Исак, уже показавший себя и проверенный годами в АПЛ стоит эти 110-120 млн. Пусть Исак задается вопросом, почему не хотят платить за него, но точно не Ньюкасл.
Датак
Датак
вчера в 12:56
этот человек затащил ньюкасл туда,где он есть.
хау стоит быть аккуратнее в высказываниях.
теперь хочу чтобы исак ушел,куда угодно,но лишь бы посмотреть на ньюкасл без него
112910415
112910415
вчера в 12:49
Тяжко придётся Исаку!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:33
Мне кажется Ливерпуль решил купить Родриго, и отказался от трансфера Исака.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 