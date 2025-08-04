Хау — о ситуации с Исаком: «Он должен заслужить право тренироваться с нами»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о том, как относится к ситуации вокруг форварда Александера Исака, пропустившего несколько тренировок команды.
Теперь ему нужно заслужить право тренироваться с нами. Мы – «Ньюкасл». Футболисты обязаны быть частью команды и состава, нужно вести себя правильно. Ни один игрок не может рассчитывать на то, что будет плохо себя вести и при этом проводить занятия с основным составом как ни в чём не бывало.
До этого Хау заявлял, что знает о местоположении 25-летнего шведа только благодаря сообщениям в СМИ. На данный момент известно, что скоро Исак должен вернуться в Англию.
Он не с неба появился в Ньюкасле, сороки заплатили за него огромные для них 72 млн Реал Сосьедаду, и дают ему 8 млн в год. Он делает свою работу, за которую ему платят.
Контракт ещё на 3 года, клуб назначает цену. Если за какого то Экитике заплатили 80 млн, то Исак, уже показавший себя и проверенный годами в АПЛ стоит эти 110-120 млн. Пусть Исак задается вопросом, почему не хотят платить за него, но точно не Ньюкасл.
Он не с неба появился в Ньюкасле, сороки заплатили за него огромные для них 72 млн Реал Сосьедаду, и дают ему 8 млн в год. Он делает свою работу, за которую ему платят.
Контракт ещё на 3 года, клуб назначает цену. Если за какого то Экитике заплатили 80 млн, то Исак, уже показавший себя и проверенный годами в АПЛ стоит эти 110-120 млн. Пусть Исак задается вопросом, почему не хотят платить за него, но точно не Ньюкасл.
Ну я разве писал, что форвард из АПЛ это прям гарант? Нет конечно, но шансов больше, что заиграют. Но примеры Вернера, Хаверца, Санчо, Йовича, Фулькруга, и т.п., были звездами и клепали голы в БЛ, но уйдя оттуда в другие чемпы потерялись, либо результативность стала значительно хуже.
То, что не отпустили Исака, повторюсь, это решение Ньюкасла, и дважды повторюсь, что игроки не должны себя так вести, не приезжать на сбор команды, игнорить звонки, требовать что-то. Мотивирован или нет, это уже их проблемы, которые меня мало интересуют если честно. Но можно вспомнить Кейна, которого не отпустил Леви в МС летом 2022г, хотя у Леви с Кейном была договоренность (англичанин сам об этом рассказал в своей биографии), Кейн даже попрощался с болельщиками Шпор в последнем матче сезона, но по итогу не отпустили, и он не стал конфликтовать в открытую, начался сезон и он забил в АПЛ наибольшее количество голов в карьере (30). И потом уже Бавария.
Да и ещё ТО открыто, может и договорятся по Исаку в итоге, но не понимаю зачем он Ливерпулю, если уже купили дорогого Экитике.
Ну я разве писал, что форвард из АПЛ это прям гарант? Нет конечно, но шансов больше, что заиграют. Но примеры Вернера, Хаверца, Санчо, Йовича, Фулькруга, и т.п., были звездами и клепали голы в БЛ, но уйдя оттуда в другие чемпы потерялись, либо результативность стала значительно хуже.
То, что не отпустили Исака, повторюсь, это решение Ньюкасла, и дважды повторюсь, что игроки не должны себя так вести, не приезжать на сбор команды, игнорить звонки, требовать что-то. Мотивирован или нет, это уже их проблемы, которые меня мало интересуют если честно. Но можно вспомнить Кейна, которого не отпустил Леви в МС летом 2022г, хотя у Леви с Кейном была договоренность (англичанин сам об этом рассказал в своей биографии), Кейн даже попрощался с болельщиками Шпор в последнем матче сезона, но по итогу не отпустили, и он не стал конфликтовать в открытую, начался сезон и он забил в АПЛ наибольшее количество голов в карьере (30). И потом уже Бавария.
Да и ещё ТО открыто, может и договорятся по Исаку в итоге, но не понимаю зачем он Ливерпулю, если уже купили дорогого Экитике.