Хау — о ситуации с Исаком: «Он должен заслужить право тренироваться с нами»

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вчера, 12:19

Главный тренер «Ньюкасла» рассказал о том, как относится к ситуации вокруг форварда , пропустившего несколько тренировок команды.

Теперь ему нужно заслужить право тренироваться с нами. Мы – «Ньюкасл». Футболисты обязаны быть частью команды и состава, нужно вести себя правильно. Ни один игрок не может рассчитывать на то, что будет плохо себя вести и при этом проводить занятия с основным составом как ни в чём не бывало.