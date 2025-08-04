Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» не может зарегистрировать сразу пятерых футболистов

вчера, 11:50

«Барселона» столкнулась с трудностями при регистрации игроков.

По информации источника, Маркус Рэшфорд, Руни Барджи и Хоан Гарсия, купленные у других клубов, а также Войцех Щесны и Жерар Мартин, продлившие свои контракты, всё ещё не зарегистрированы для участия в новом сезоне Ла Лиги, так как на сегодняшний день каталонцы не соответствуют финансовым правилам. Ключевым моментом станет аудит бюджета сезона-2024/25 и подтверждение дохода от VIP-мест на стадионе, что позволит избежать продажи футболистов для улучшения финансовых показателей. Команда надеется разрешить эту ситуацию до 10 августа.

Ранее Рэшфорд в своём интервью рассказал, как он относится к тому факту, что «сине-гранатовые» не могут его заявить.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дьёкереш, Модрич и Рэшфорд выбрали знаковый номер. Кройф и Анри сделали его особенным
Вчера, 09:25Roman Novikov в блоге Футбольная ностальгияКомментарии2
Станкович — о Жедсоне: «Таким игрокам не нужно много времени на адаптацию»
03 августа
СлухиСразу 4 игрока «Манчестер Юнайтед» будут отстранены от основной команды
02 августа
ОфициальноДжеймс Милнер будет выступать в «Брайтоне» под номером Диогу Жоты
02 августа
Форвард «Крыльев Советов» Раков: «Морально готов к вызову в сборную»
02 августа
Жедсон объяснил, почему играет под 83-м номером
02 августа
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:12
Значит скоро будет раз продажа в Барсе игроков по пол цены. Запасаемся поп кормом и наблюдаем! 🍿😆
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:34
А Перес хорош, сразу два клуба управляет)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21
3-ий год подряд одна и та же проблема это регистрация))
да еще без вратаря в сезон катимся.
Вещий
Вещий
вчера в 12:14
Блин... пора уже руководство у Барсы менять.... прокол за проколом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 