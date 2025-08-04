«Барселона» не может зарегистрировать сразу пятерых футболистов

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вчера, 11:50

«Барселона» столкнулась с трудностями при регистрации игроков.

По информации источника, , и , купленные у других клубов, а также и , продлившие свои контракты, всё ещё не зарегистрированы для участия в новом сезоне Ла Лиги, так как на сегодняшний день каталонцы не соответствуют финансовым правилам. Ключевым моментом станет аудит бюджета сезона-2024/25 и подтверждение дохода от VIP-мест на стадионе, что позволит избежать продажи футболистов для улучшения финансовых показателей. Команда надеется разрешить эту ситуацию до 10 августа.

Ранее Рэшфорд в своём интервью рассказал, как он относится к тому факту, что «сине-гранатовые» не могут его заявить.