Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Смольников — о Жерсоне и Жедсоне: «Все ждут от них зрелищности»

вчера, 10:26

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал покупку петербуржцами полузащитника Жерсона, а также переход в московский «Спартак» футболиста Жедсона.

Интересно, как эти дорогостоящие ребята вольются в Российскую Премьер-Лигу. В любом случае нужно время, чтобы они показали свой уровень. Суммы приличные, но оценить такие покупки можно будет только через несколько месяцев. Не знаю, насколько актуально сейчас такие сделки проводить, но иностранцы должны быть сильного уровня. Все ждут зрелищности, конкуренции в чемпионате. Молодым будет с кого пример брать. Рядом с такими сильными игроками они будут быстрее прогрессировать и расти.

Напомним, что этим летом Жедсон пополнил состав «Спартака», перейдя из турецкого «Бешикташа», а Жерсон покинул бразильский клуб «Фламенго» и стал игроком «Зенита».

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин – о трансферной кампании «Динамо»: «Кто есть, тот есть»
03 августа
Агент Батракова: «„Локомотив“ не сможет полноценно заменить Алексея»
02 августа
Официально«Сочи» подписал Топинку у «Локомотива»
02 августа
В РПЛ завезли топ-легионеров. Не только Жедсон из «Спартака» новая звезда лиги
01 августаМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Жедсон: «Понимаю, что Станкович не будет моим другом»
01 августа
Сергеев объяснил, почему перешёл в «Динамо», а не в «Спартак»
01 августа
Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 11:12
Это проблемы болельщиков. Они сюда отдыхать приехали, к тому же с повышенной региональной надбавкой к отпускным...
tbmwnee72em4
tbmwnee72em4
вчера в 10:39
Оба пока никакие.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 