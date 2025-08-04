Смольников — о Жерсоне и Жедсоне: «Все ждут от них зрелищности»

Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал покупку петербуржцами полузащитника Жерсона, а также переход в московский «Спартак» футболиста Жедсона.
Интересно, как эти дорогостоящие ребята вольются в Российскую Премьер-Лигу. В любом случае нужно время, чтобы они показали свой уровень. Суммы приличные, но оценить такие покупки можно будет только через несколько месяцев. Не знаю, насколько актуально сейчас такие сделки проводить, но иностранцы должны быть сильного уровня. Все ждут зрелищности, конкуренции в чемпионате. Молодым будет с кого пример брать. Рядом с такими сильными игроками они будут быстрее прогрессировать и расти.
Напомним, что этим летом Жедсон пополнил состав «Спартака», перейдя из турецкого «Бешикташа», а Жерсон покинул бразильский клуб «Фламенго» и стал игроком «Зенита».