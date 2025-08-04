Смольников — о Жерсоне и Жедсоне: «Все ждут от них зрелищности»

Бывший защитник «Зенита» прокомментировал покупку петербуржцами полузащитника , а также переход в московский «Спартак» футболиста .

Интересно, как эти дорогостоящие ребята вольются в Российскую Премьер-Лигу. В любом случае нужно время, чтобы они показали свой уровень. Суммы приличные, но оценить такие покупки можно будет только через несколько месяцев. Не знаю, насколько актуально сейчас такие сделки проводить, но иностранцы должны быть сильного уровня. Все ждут зрелищности, конкуренции в чемпионате. Молодым будет с кого пример брать. Рядом с такими сильными игроками они будут быстрее прогрессировать и расти.