Аморим: «В новом сезоне наша цель — попадание в еврокубки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о целях клуба.

Я знаю, что это очень далеко от места, на котором мы финишировали в прошлом сезоне, но мы должны вернуться в Европу. И я не сомневаюсь, что МЮ сможет скоро снова выиграть и Лигу чемпионов, и Английскую Премьер-Лигу. У этого клуба есть то, что нельзя купить: родословная, история, болельщики. Учитывая всё это, мы сможем вернуться на вершину.