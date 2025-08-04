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Аморим: «В новом сезоне наша цель — попадание в еврокубки»

вчера, 13:09

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о целях клуба.

Я знаю, что это очень далеко от места, на котором мы финишировали в прошлом сезоне, но мы должны вернуться в Европу. И я не сомневаюсь, что МЮ сможет скоро снова выиграть и Лигу чемпионов, и Английскую Премьер-Лигу. У этого клуба есть то, что нельзя купить: родословная, история, болельщики. Учитывая всё это, мы сможем вернуться на вершину.

В своём недавнем интервью Аморим также заявил, что готов тренировать манкунианцев в течение 20 лет.

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Все комментарии
8rnrm8zbck79
8rnrm8zbck79
вчера в 13:52
У нынешнего МЮ цели не высокие
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:35
Странное было заявление о двадцати годах работы.. А задача, попасть в еврокубки, это серьёзно? Аморим, похоже, увлёкся какой-то утопической теорией. Его оторвало от реальности. Сейчас в АПЛ много интересных команд и они просто так не отдадут завоёванных позиций. Рубен слишком переоценил свои силы и возможности Манчестер Юнайтед.
112910415
112910415
вчера в 13:29
Хоть в какой-нибудь?
Гость
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