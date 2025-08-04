КДК может наказать ЦСКА за «неподобающее поведение» в матче с «Зенитом»

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вчера, 13:10

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать московский ЦСКА за неподобающее поведение игроков и официальных лиц во время матча третьего тура чемпионата РПЛ против «Зенита».

Об этом сообщил глава КДК РФС :

КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА и тренера вратарей в матче с «Зенитом». Также будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА , предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц команды.