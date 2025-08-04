КДК может наказать ЦСКА за «неподобающее поведение» в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать московский ЦСКА за неподобающее поведение игроков и официальных лиц во время матча третьего тура чемпионата РПЛ против «Зенита».
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц:
КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко в матче с «Зенитом». Также будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА, предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц команды.
Заседание КДК запланировано на 7 августа.
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