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КДК может наказать ЦСКА за «неподобающее поведение» в матче с «Зенитом»

вчера, 13:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза может наказать московский ЦСКА за неподобающее поведение игроков и официальных лиц во время матча третьего тура чемпионата РПЛ против «Зенита».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц:

КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко в матче с «Зенитом». Также будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА, предупреждение трех футболистов и трех официальных лиц команды.

Заседание КДК запланировано на 7 августа.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:41
Наказывать надо!
Посмели отобрать очки у второго призёра! )
CCCP1922
CCCP1922 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:33
Совершенно согласен...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:54
О каком юбилее речь идет.? О придуманном. Клуб создан в 1925 году в мае. Клубу 100 лет. Было. Отметили провалом и в Кубке и в РПЛ. Теперь о сезонах. Как известно в 1941, 42 и 43 годах сезона не было. Это означает, что сезон 25/26 может быть "юбилейным" лишь у определенных людей. Не так ли?
viv
viv
вчера в 15:52, ред.
    альсато
    альсато
    вчера в 15:22
    Если есть нарушение регламента-то вопросов нет!...ВСЕ, сульфат натрия, подписывали....
    Датак
    Датак
    вчера в 15:14
    да наказывайте.все равно все всё видят
    клоуны
    Alean
    Alean ответ vd5m3z72tp9v (раскрыть)
    вчера в 14:31
    Угу, матчи в Питере, без зрителей ))
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:52
    Как обложили ЦСКА... Интересно, а Зенит за что-нибудь привлекают? Или Семак и компания никогда не выходят за пределы технической зоны? А игроки команды все добрые и вежливые? Скорее бы прошёл юбилей.. Правда ещё не факт, что Питер вернёт чемпионство.. Интересно, тогда празднование юбилея опять перенесут?
    vd5m3z72tp9v
    vd5m3z72tp9v
    вчера в 13:43
    цска должен проводить матчи чемпионата без зрителей, иначе никак.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:41
    Вердикт будет простым и понятным. Наказать ЦСКА за факт пренебрежительного отношения к знаменательной дате 101-летнего юбилея соперника!
    Гость
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