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РФС планирует провести матч к 80-летию победы в Сталинградской битве

сегодня, 21:56

Российский футбольный союз намерен провести матч, посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве, в котором сыграют «Динамо Сталинград» и московский «Спартак». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Есть планы по проведению матча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве, ожидается, что в нём примут участие «Динамо Сталинград» и «Спартак» из Москвы. Состав домашней команды будет формироваться из игроков волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за гостей будут играть ветераны «красно-белых». Главными тренерами команд будут Владимир Файзулин и Олег Романцев.

По информации источника, встреча должна пройти 1 мая на стадионе «Волгоград-Арена». Планируется, что игра пройдёт в ретро-стилистике — команды приедут на матч на автобусах 1940-х годов выпуска и сыграют в форме той эпохи.

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Источник: tass.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 23:10
Важная дата, это надо провести на высоком уровне
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:09
Вот это по-нашему, без бразильцев, за победу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:04
Это будет отличное начинание...
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