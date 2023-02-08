Дзюба подписал соглашение с «Локомотивом»

Нападающий Артём Дзюба заключил контракт с «Локомотивом».
Игрок будет выступать под номером 7. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, Дзюба будет получать 2,5 млн рублей в месяц. У «красно-зеленых» есть опция продления договора с игроком еще на один сезон.
Ну а так что, Дзюбе отсидеться до лета надо, вот и всё, но сейчас будет кричать что с детства мечтал за Локо играть...:)))
Ну а так что, Дзюбе отсидеться до лета надо, вот и всё, но сейчас будет кричать что с детства мечтал за Локо играть...:)))
Посмотрю, что получится из этого. Было бы нормальное судейство и все станет на свои места.
Посмотрю, что получится из этого. Было бы нормальное судейство и все станет на свои места.