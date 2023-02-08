Дзюба подписал соглашение с «Локомотивом»

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сегодня, 17:21

Нападающий заключил контракт с «Локомотивом».

Игрок будет выступать под номером 7. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, Дзюба будет получать 2,5 млн рублей в месяц. У «красно-зеленых» есть опция продления договора с игроком еще на один сезон.