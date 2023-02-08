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Дзюба подписал соглашение с «Локомотивом»

сегодня, 17:21

Нападающий Артём Дзюба заключил контракт с «Локомотивом».

Игрок будет выступать под номером 7. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, Дзюба будет получать 2,5 млн рублей в месяц. У «красно-зеленых» есть опция продления договора с игроком еще на один сезон.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:31
2,5 ляма деревянных в месяц после газпромовских золотых гор? И как теперь жить то с этим бедному бревну? Как на люди показаться? Был богатеньким буратиной, а стал простым нищебродом! Вот жизнь настала босяцкая, хоть стреляйся, хоть вешайся!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 20:04
Активен ты был в других новостях. Все ждали твоего комента на счет дзюбы но ты занят другими игроками. Особенно Роналду. Сначала надо обсуждать проблемы своего клуба (а дзюба эта проблема) а не проблемы других команд
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:42
)
shlomo
shlomo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Он уже и приоделся.... модник....😃😃😃
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:05
Веселое продолжение чемпионата обещает быть. Шут занял свое место и не важно, где он будет. На поле, на скамейке, в раздевалке. Влияние будет большим несмотря на то, что руководство, составляя контракт, типа одгорадилась ширмой от него. Хорошая школа, испытание ждёт Галактионова). Ругали немцев, а я говорил, что это цветочки. Все глубже.
Посмотрю, что получится из этого. Было бы нормальное судейство и все станет на свои места.
memphis
memphis
сегодня в 18:44
Запрыгнул в паровозик, идущий в депо
lotsman
lotsman
сегодня в 18:37
Ну вот и устроили безработного. Теперь Локомотив, на всех парах, полетит вперёд. Вот только стрелочники не подвели бы, а то и под откос можно загреметь.))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:24
makkie ты написал, что я переобуваюсь, а хотелось бы спросить в чём?
Может ты надеялся, что я не активен в последнее время на соккере и я не увижу твоего комментария?
Интересно в чём ты меня на этот раз обвинишь, чего я никогда не говорил!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:14
Ну согласитесь, это тоже талант, впарить Московскому клубу старое рухлое полено и получить при этом 7 млн ( именно столько составил контракт агентской комиссии 100 тысяч долларов (7,2 млн рублей)... Жаль только что после таких ежегодных провалов, компания РЖД увеличивает тарифные перевозки на простых граждан..... ХОТЯ, какой талант... Договорится с заинтересованным человеком в Локомотиве разделить деньги? Потом снять с карты и привезти наличку? Это и обезьяна сможет...

Ну а так что, Дзюбе отсидеться до лета надо, вот и всё, но сейчас будет кричать что с детства мечтал за Локо играть...:)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:57
И даже такая зарплата это очень много.
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:51
Хотел чтобы Дзюба в ЦСКА перешел...ну да ладно...в Локо тоже смешно)...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:50
Опять цены на билеты повысят.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:49
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 17:44, ред.
    Скоро на экранах мониторов страны горячие видосы из кабины машиниста паровоза...
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 17:41
    Толи ещё будет!
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 17:38
    Ну вот и сбылось. Думаю, что я, как и многие, будут с интересом ждать дебют новобранца за Локо. В добрый час!
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 17:35
    От души поздравляю всех болельщиков Локо от Калининграда до Байкала))...и дальше до Камчатки...
    agent Smith
    agent Smith
    сегодня в 17:35
    Мне кажется деньги на ветер.
    Гость
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