Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед трансфером в «Локо»

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сегодня, 09:33

Нападающий и защитник прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив».

О том, что футболисты подпишут контракт с «железнодорожниками» в случае успешного прохождения медосмотра стало известно вчера.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Смольников ранее выступал за «Торпедо».