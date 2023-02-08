Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед трансфером в «Локо»

Нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив».
О том, что футболисты подпишут контракт с «железнодорожниками» в случае успешного прохождения медосмотра стало известно вчера.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Смольников ранее выступал за «Торпедо».
где зюба еще не был?
ЦСКА? ой вот не надо только
где зюба еще не был?
ЦСКА? ой вот не надо только
Вот взять бабла немало - не вопрос.
Их деды были, видно, партизаны -
Пускали тоже паровозы под откос. ©
Вот взять бабла немало - не вопрос.
Их деды были, видно, партизаны -
Пускали тоже паровозы под откос. ©