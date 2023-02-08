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Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед трансфером в «Локо»

сегодня, 09:33

Нападающий Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив».

О том, что футболисты подпишут контракт с «железнодорожниками» в случае успешного прохождения медосмотра стало известно вчера.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Смольников ранее выступал за «Торпедо».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 10:43
так так
где зюба еще не был?
ЦСКА? ой вот не надо только
sova147
sova147 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:37
Время и игра покажут
ДСА
ДСА
сегодня в 10:36
Сдается мне, что Дзюба в Локомотиве долго не задержится.
ubxp3ekfu6dt
ubxp3ekfu6dt ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:35
Думаю большой пользы не будет!
Аспект
Аспект
сегодня в 10:34
"Локомотиву" что дадут старперы? Странно...
Вот взять бабла немало - не вопрос.
Их деды были, видно, партизаны -
Пускали тоже паровозы под откос. ©
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:21
Главное на медосмотре - все записать на видео !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:09
Я думал пошутили а они всерьёз связались с рукоблудом.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:41
Интересно будет посмотреть на их игру за Локо
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:37
Не ну польза будет от них. Как минимум ротация состава+опытные игроки. А в целом смешно получилось с дзюбой. Зачем в турцию ехал? чтобы в Локомотив потом взяли?
Гость
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