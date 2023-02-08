Дзюба в «Локомотиве» — лютый выбор. Дебютирует против «Спартака»

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Абсурдность бытия во всей красе.

Форвард дождался лучшего приглашения

Доводилось писать ранее, что постаревшему Дзюбе из всех клубов РПЛ подходит «Локомотив», ведь им нужен наглый человек у чужих ворот. Никто не знает, даже сами участники сделки, заиграет ли ветеран в РПЛ после провального отрезка в Турции. Но Галактионову нужны вожаки. Гильерме вряд ли будет в основе. Денисов и Чорлука давно вне зоны доступа, как и Смолов. Баринов не настолько хорош в роли лидера, как принято считать. Особенно когда хавбека пихают в центр обороны, где Дмитрию не хватает игрового интеллекта.

Принимается вся критика Дзюбы, который не пашет за двоих, как раньше. Он стал медленнее и не сумел вернуться в Турции на позицию, где начинал карьеру – в центр атаки. Также Артём собственноручно создал ужасную репутацию. Некоторые клубы, вроде «Торпедо», шарахались. На определенном этапе футбольной истории Дзюбы стало слишком много. Его смешно сравнивать с легендарным Роналду, это разные закаты. И на роль российского Ибрагимовича нападающий «Локомотива» не тянет. Ни по игре, ни по масштабу личности.

Но на безрыбье и рак – щука. Артём многократно кусал защитников в РПЛ , отсюда рекорд лиги по голам. В «Спартаке» и «Зените» водились разные форварды, в том числе иностранные, но ни один не забил больше мячей в чемпионатах России. «Пари НН» не хватило денег на трансфер. «Торпедо» — отмашки владельцев клуба и денег. Один клуб за другим отфутболивали Дзюбу. Попытка забросить его в ЦСКА предсказуемо не увенчалась успехом. Игрок давно поссорился с агентами, пришлось выжидать. Иностранные клубы отвернулись, а затем пришли менеджеры «Локомотива». Для Артёма это лучший вариант в РПЛ .

Москвичи заметно лучше, чем их результаты

Цифры не врут, в отличие от людей. По цифрам в Турции было понятно, что и форма плохая, и Монтелла не уважал Дзюбу. Винченцо самоутвердился, когда выгнал Балотелли и усадил на лавку российского форварда с огромной для клуба зарплатой – около 1,8 млн евро с бонусами. Намного меньше, чем платили в «Зените», где Семак был рад прощанию с токсичным персонажем. Дзюба хорош, когда все и так получается. Так было в сборной, так было в клубах. А когда «Зенит» заслужил пятое место, то Артём из болота не вытащил, уехал в Тулу.

У «Локомотива» настолько плохие результаты, что может показаться, будто одной ногой во второй лиге. Но если присмотреться, то видим несоответствие между результатами и качеством футбола. Но реализация убила, соотношение голов к ударам в створ лишь 0.19. Хуже только «Торпедо». Забавно, что наравне идут «Крылья Советов», откуда «Локомотив» забрал двоих игроков атаки. А вот если переходим к метким выстрелам, то новый клуб Дзюбы и Смольникова поднимается на уровень «Ростова» и «Динамо», лидеров.

К слову, подписание Артёма объяснить проще, чем его ровесника. Живоглядов среди ключевых игроков «Локомотива» — клуба, который по навесам наравне со «Спартаком». Причем Дмитрий не сильно уступил по кроссам лидеру команды Тикнизяну. Но Галактионов попросил выдать 2,5 млн рублей в месяц не только Дзюбе, но и Смольникову, который потратил время в «Торпедо», чтобы набрать форму. В атаке у Игоря была парочка удачных мгновений, но оборонялся ужасно. Похоже, дело именно в опыте. У «Локомотива», кроме Гильерме, никого старше 28 лет. Худякову, Карпукасу, Тикнизяну и Магкееву подвезли дядю Артёма и дядю Игоря, отчимов борьбы за выживание.

Дзюба поддержит сильную работу тренера

И наоборот добьет коллектив с наставником, если Галактионов ничего не покажет. А сам по себе форвард был нужен. Изидор может остаться из-за болей в колене, но его с Игнатьевым выставили на продажу. Пришел Глушенков, но в Самаре у него были напарники впереди. Максим станет Азмуном при Дзюбе? Сложно выдумать схему «Локомотива» с двумя нападающими, не считая Пиняева, Жемалетдинова и Миранчука. Но только наставники в курсе, в какой форме каждый игрок.

Также важно, что Галактионов не Талалаев по вспыльчивости, чтобы сразу поссориться с Дзюбой. Вот только Артём не понимает концепции скромности и покорности. Это не значит, что не будет работать на команду на поле – вспомните, как в «Зените» стягивал все длинные пасы Ракицкого, тратя силы на черновую работу на втором этаже вместо выхода на ударные позиции в метре от ворот. Но уступки делались, ведь собирал ассисты и голы в составе чемпиона. У Дзюбы ничего общего с Дэдпулом — персонажем, воскрешенным актером Рейнольдсом, который прикупил скромный английский клуб «Рексхэм».

Недавно его команда вела в Кубке Англии против «Шеффилд Юнайтед», но упустила победу на последних секундах. После жена актера – голливудская актриса Блейк Лайвли, пошутила, что специально купила подписку на спортивный телеканал – мечтала посмотреть, как ее муж мучается. Проблема Дзюбы в том, что ему чужды такие сложные чувства. Не раз был черствым, а пробивной характер не означает эмпатичность. Жизнь крутила и вертела форвардом вокруг шеста перемен, но Дэдпул, как и канадец Рейнольдс – герои с самоиронией, в отличие от Артёма. Вчера «Рексхэм» в переигровке вылетел после голов на 94-й и 96-й минутах…