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Дзюба прошёл медобследование для перехода в «Локомотив»

сегодня, 10:52

Нападающий Артём Дзюба прошёл медобследование для перехода в «Локомотив». Об этом сообщил источник с места событий.

Футболист прошёл медицинское обследование в одной из клиник Москвы. Вместе с ним на медосмотр прибыл защитник Игорь Смольников.

Дзюба сказал:

Без комментариев. Всё ли в порядке? Время покажет. Для себя прошёл медосмотр просто.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:57
все так возмущаются, как будто много желающих играть в Локомотиве. а Дзюба скорее всего почти бесплатно
Loko57
Loko57
сегодня в 12:42
Просто ТРЭШ... До сих пор перед глазами стоит картина его эмоций после забитого в ворота Локо мяча при переходе в Спартак!
Boricku
Boricku
сегодня в 12:41
Дзюбиньос красава, забивака ! Вытянет команду в зону лига эйроппы
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:23
Странные вещи происходят в Локомотиве. Такое ощущение, что его решили отправить в пердив... мало того, что 50 миллионов евро просто распылились за год - полтора, как с вагонного унитаза на насыпь несущегося вдаль паровоза), так ещё и выводов никаких не делают - берут футболиста на котором "печать негде ставить"!)
Это развал изнутри будет, как не понять, что дурные привычки за редким исключением неизлечимы... Конечно РЖД чрезвычайно богатая организация, но время неподходящее для экспериментов...
А с другой стороны даже интрига лёгкая - Локо не Зенит, быковать на полянах РПЛ не дадут, вот интересненько как забиваку будут приземлять....
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:13
Дзюба надел форму железнодорожника и вышел с флажками на перрон...
k9z472rcp3g9
k9z472rcp3g9
сегодня в 11:46
Психиатру походу смачно пришлось на лапу давать членисторукому
shlomo
shlomo
сегодня в 11:15
До последнего не верил. Мало Локо проблем,.от гениальных немцев избавились, так теперь клоуна пристроили. Кто проклял команду? После ухода Николича все под откос пошло.... Думал хуже чем в Спартаке руководства нет , но Локомотив доказал обратное...

Ну а так что, ничего вы не понимаете, это маркетинговый ход. Девушки из 2000-х болеющие за Локо стали домохозяйками, и теперь с помощью Дзюбы их пытаются вернуть на стадион. Скоро ещё кого-нибудь из фигурного катания пригласят...:)))
adekvat
adekvat
сегодня в 11:12
Прошел? Что то у меня появились сомнения о компетентности врачей.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:08
Мозоли на руках не смутили врачей?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:02
Заключение врачей :"Пагубная страсть не замечена".
lotsman
lotsman
сегодня в 10:59
Репортаж с места событий - Дзюба прибыл, Дзюба прошёл, Дзюба вышел............... следите за событиями вселенского масштаба.
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