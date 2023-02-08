Дзюба прошёл медобследование для перехода в «Локомотив»

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сегодня, 10:52

Нападающий прошёл медобследование для перехода в «Локомотив». Об этом сообщил источник с места событий.

Футболист прошёл медицинское обследование в одной из клиник Москвы. Вместе с ним на медосмотр прибыл защитник Игорь Смольников.

Дзюба сказал: