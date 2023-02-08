Нападающий Артём Дзюба прошёл медобследование для перехода в «Локомотив». Об этом сообщил источник с места событий.
Футболист прошёл медицинское обследование в одной из клиник Москвы. Вместе с ним на медосмотр прибыл защитник Игорь Смольников.
Дзюба сказал:
Без комментариев. Всё ли в порядке? Время покажет. Для себя прошёл медосмотр просто.
Ну а так что, ничего вы не понимаете, это маркетинговый ход. Девушки из 2000-х болеющие за Локо стали домохозяйками, и теперь с помощью Дзюбы их пытаются вернуть на стадион. Скоро ещё кого-нибудь из фигурного катания пригласят...:)))
Ну а так что, ничего вы не понимаете, это маркетинговый ход. Девушки из 2000-х болеющие за Локо стали домохозяйками, и теперь с помощью Дзюбы их пытаются вернуть на стадион. Скоро ещё кого-нибудь из фигурного катания пригласят...:)))
Это развал изнутри будет, как не понять, что дурные привычки за редким исключением неизлечимы... Конечно РЖД чрезвычайно богатая организация, но время неподходящее для экспериментов...
А с другой стороны даже интрига лёгкая - Локо не Зенит, быковать на полянах РПЛ не дадут, вот интересненько как забиваку будут приземлять....
Это развал изнутри будет, как не понять, что дурные привычки за редким исключением неизлечимы... Конечно РЖД чрезвычайно богатая организация, но время неподходящее для экспериментов...
А с другой стороны даже интрига лёгкая - Локо не Зенит, быковать на полянах РПЛ не дадут, вот интересненько как забиваку будут приземлять....