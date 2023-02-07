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В «Локомотиве» высказались о переходе Дзюбы и Смольникова

сегодня, 20:10

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил информацию о возможном переходе в клуб нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.

Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент. Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме.

Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:53
Надо привлекать в клуб, эти парни ещё что то смогут сделать для ЛОКО...
Loko57
Loko57
сегодня в 21:52
Надеюсь Дзюбы в Локо не будет никогда и ни при каком раскладе!!!
pomor45
pomor45 ответ vbn3z98sduxh (раскрыть)
сегодня в 21:31
И состояние психолога после сеанса с Дзюбой тоже надо будет проверить.
vbn3z98sduxh
vbn3z98sduxh
сегодня в 21:09
Надо хорошо проверить их состояние особенно Дзюбу у психолога
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:34
Многие Ульяновы были утопистами.
Сп62
Сп62
сегодня в 20:34
Ну вот, уже ближе к телу.
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