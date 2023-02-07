В «Локомотиве» высказались о переходе Дзюбы и Смольникова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил информацию о возможном переходе в клуб нападающего и защитника .

Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент. Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем. Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме.

Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования.