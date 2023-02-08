В «Челси» надеются, что Канте сыграет с «Тоттенхэмом» 26 февраля

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сегодня, 20:15

Полузащитник «Челси» может вернуться в игру в конце февраля.

«Синие» надеются, что он сможет принять участие в матче против «Тоттенхэма» 26 февраля. Футболист занимается индивидуально, в клубе надеются, что в начале следующей недели он будет в общей группе.

В «Челси» не хотят форсировать сроки восстановления игрока, но рассчитывают на его скорейшее возвращение в строй. Канте не играет с августа.