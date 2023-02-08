В «Челси» надеются, что Канте сыграет с «Тоттенхэмом» 26 февраля

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может вернуться в игру в конце февраля.
«Синие» надеются, что он сможет принять участие в матче против «Тоттенхэма» 26 февраля. Футболист занимается индивидуально, в клубе надеются, что в начале следующей недели он будет в общей группе.
В «Челси» не хотят форсировать сроки восстановления игрока, но рассчитывают на его скорейшее возвращение в строй. Канте не играет с августа.
Конечно ему здоровья, но он превратился в хронического лавочника!
Какие три года? По пол года Ваньку-встаньку валяет и хочет за грядущее трёхлетие подрезать 45 млн. фунтов стерлингов, по наши... Щас, минуточку. где Феликс - 3 870 000 000 руб.
Мля... Почему меня мама не отдала в футбольную секцию, а научила читать в четыре года и за ухо отвела в шахматный кружок!?))
Конечно ему здоровья, но он превратился в хронического лавочника!
Какие три года? По пол года Ваньку-встаньку валяет и хочет за грядущее трёхлетие подрезать 45 млн. фунтов стерлингов, по наши... Щас, минуточку. где Феликс - 3 870 000 000 руб.
Мля... Почему меня мама не отдала в футбольную секцию, а научила читать в четыре года и за ухо отвела в шахматный кружок!?))
Он хочет контракт на 3 года, Челси даёт на 2, чтобы просто иметь возможность продажи.
Канте скоро 32. В этом сезоне пропустил 200 дней. В прошлом - 100. В 19/20 Нголо пропустил, кажется, полгода. Так человек каждые полсезона получает бесплатные деньги. За три следующих года Канте получит не менее 45 млн. фунтов.
Отпустить его бесплатно и купить Кайседо за 60 - честное слово, так всем было бы даже проще.
Он хочет контракт на 3 года, Челси даёт на 2, чтобы просто иметь возможность продажи.
Канте скоро 32. В этом сезоне пропустил 200 дней. В прошлом - 100. В 19/20 Нголо пропустил, кажется, полгода. Так человек каждые полсезона получает бесплатные деньги. За три следующих года Канте получит не менее 45 млн. фунтов.
Отпустить его бесплатно и купить Кайседо за 60 - честное слово, так всем было бы даже проще.