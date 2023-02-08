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В «Челси» надеются, что Канте сыграет с «Тоттенхэмом» 26 февраля

сегодня, 20:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси26.02.2023 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может вернуться в игру в конце февраля.

«Синие» надеются, что он сможет принять участие в матче против «Тоттенхэма» 26 февраля. Футболист занимается индивидуально, в клубе надеются, что в начале следующей недели он будет в общей группе.

В «Челси» не хотят форсировать сроки восстановления игрока, но рассчитывают на его скорейшее возвращение в строй. Канте не играет с августа.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:31
Да от него уже никакого толку нет.
Конечно ему здоровья, но он превратился в хронического лавочника!
Какие три года? По пол года Ваньку-встаньку валяет и хочет за грядущее трёхлетие подрезать 45 млн. фунтов стерлингов, по наши... Щас, минуточку. где Феликс - 3 870 000 000 руб.
Мля... Почему меня мама не отдала в футбольную секцию, а научила читать в четыре года и за ухо отвела в шахматный кружок!?))
протон
протон
сегодня в 21:00
После такого длительного простоя сложно представить его в хорошей форме.
Он хочет контракт на 3 года, Челси даёт на 2, чтобы просто иметь возможность продажи.
Канте скоро 32. В этом сезоне пропустил 200 дней. В прошлом - 100. В 19/20 Нголо пропустил, кажется, полгода. Так человек каждые полсезона получает бесплатные деньги. За три следующих года Канте получит не менее 45 млн. фунтов.
Отпустить его бесплатно и купить Кайседо за 60 - честное слово, так всем было бы даже проще.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:52
Всегда расчитывают на сильного игрока...
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