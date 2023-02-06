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Куртуа рискует пропустить клубный чемпионат мира

сегодня, 09:32

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму перед матчем 20-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

По данным источника, повреждение бельгийца оказалось серьезным, он рискует пропустить клубный чемпионат мира.

«Реал» сыграет свой первый матч на клубном ЧМ 8 февраля против «Аль-Ахли».

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:06
Всем привет. Я многие годы на соккере не обращал внимание на конкурс прогнозов. И даже не знал о его существовании. Увидел в общих темах не относящиеся к этой тебе сообщения с хэштегом Конкурс прогнозов и только тогда узнал про конкурс
Сейчас читаю и очень удивляюсь, если культурно выражаться. Взрослые мужчины (судя по всему) на полном серьёзе создают клоны, гоняются за лайками и випами
Неужели есть столько свободного времени что бы всем этим заниматься? Есть же семья, работа, друзья, родственники
При нашем ритме жизни и так на всё не хватает времени, а если ещё и за виртуальными лайками и випами гоняться то в реальной жизни мало чего добьёшься
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:47
Пожелаю ему всё таки попасть на чемпионат мира , скорейшего выздоровления.
Гость
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