Куртуа рискует пропустить клубный чемпионат мира

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму перед матчем 20-го тура Ла Лиги против «Мальорки».
По данным источника, повреждение бельгийца оказалось серьезным, он рискует пропустить клубный чемпионат мира.
«Реал» сыграет свой первый матч на клубном ЧМ 8 февраля против «Аль-Ахли».
Сейчас читаю и очень удивляюсь, если культурно выражаться. Взрослые мужчины (судя по всему) на полном серьёзе создают клоны, гоняются за лайками и випами
Неужели есть столько свободного времени что бы всем этим заниматься? Есть же семья, работа, друзья, родственники
При нашем ритме жизни и так на всё не хватает времени, а если ещё и за виртуальными лайками и випами гоняться то в реальной жизни мало чего добьёшься
Сейчас читаю и очень удивляюсь, если культурно выражаться. Взрослые мужчины (судя по всему) на полном серьёзе создают клоны, гоняются за лайками и випами
Неужели есть столько свободного времени что бы всем этим заниматься? Есть же семья, работа, друзья, родственники
При нашем ритме жизни и так на всё не хватает времени, а если ещё и за виртуальными лайками и випами гоняться то в реальной жизни мало чего добьёшься