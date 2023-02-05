Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может восстановиться после травмы в ближайшее время.
Игрок пропустил большую часть текущего сезона, а также чемпионат мира в Катаре. Сообщалось, что туринский клуб даже хочет расстаться с французом.
Стало известно, что Погба может оправиться от повреждения к матчу Лиги Европы против «Нанта». Игра состоится 16 февраля.
расставаться надо
расставаться надо
На том порешим... март Ваш а апрель мой...:)))
На том порешим... март Ваш а апрель мой...:)))
Тогда знали настоящие имена друг друга, дни рождений. Отношения были такие что встречались в реале не раз. Даже в других городах. Ко мне в гости несколько раз приезжали
Мы и сейчас общаемся. Организовали группу в телеграм где собрались те кто был на том старом добром соккере 10-15 лет назад
Многие ушли с соккера после того как здесь разрешили создавать бесчисленные полчища клонов
Я это рассказал потому что уход нескольких десятков "старожилов" с сайта остался совершенно не заметным на фоне большого количества клонов и можно даже сделать ошибочный вывод что количество участников на соккере увеличилось
Тогда знали настоящие имена друг друга, дни рождений. Отношения были такие что встречались в реале не раз. Даже в других городах. Ко мне в гости несколько раз приезжали
Мы и сейчас общаемся. Организовали группу в телеграм где собрались те кто был на том старом добром соккере 10-15 лет назад
Многие ушли с соккера после того как здесь разрешили создавать бесчисленные полчища клонов
Я это рассказал потому что уход нескольких десятков "старожилов" с сайта остался совершенно не заметным на фоне большого количества клонов и можно даже сделать ошибочный вывод что количество участников на соккере увеличилось
Как цепью прикован к лазарету, везде.
Гнать в шею.
Как цепью прикован к лазарету, везде.
Гнать в шею.