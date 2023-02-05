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Погба может восстановиться после травмы в ближайшее время

сегодня, 10:15

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может восстановиться после травмы в ближайшее время.

Игрок пропустил большую часть текущего сезона, а также чемпионат мира в Катаре. Сообщалось, что туринский клуб даже хочет расстаться с французом.

Стало известно, что Погба может оправиться от повреждения к матчу Лиги Европы против «Нанта». Игра состоится 16 февраля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:51
не поможет он клубу
расставаться надо
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Не нужно торопиться, чтобы не повредить себя снова. Лучше до лета спокойно восстанавливаться. ))
shlomo
shlomo ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 10:58
Добра Вам!

На том порешим... март Ваш а апрель мой...:)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:52
Добрый день. Я на соккере более 10 лет. Хорошие были времена в самом начале когда нельзя было заводить клонов
Тогда знали настоящие имена друг друга, дни рождений. Отношения были такие что встречались в реале не раз. Даже в других городах. Ко мне в гости несколько раз приезжали
Мы и сейчас общаемся. Организовали группу в телеграм где собрались те кто был на том старом добром соккере 10-15 лет назад
Многие ушли с соккера после того как здесь разрешили создавать бесчисленные полчища клонов
Я это рассказал потому что уход нескольких десятков "старожилов" с сайта остался совершенно не заметным на фоне большого количества клонов и можно даже сделать ошибочный вывод что количество участников на соккере увеличилось
Namuri
Namuri
сегодня в 10:43
"КП - конец проекта" - это шутка. протон говорил пто число 34, вот я и с этим числом выиграл, ничего личного. Это просто шутка-сарказм. КП будет всегда, и я один на это не могу повлиять столько, сколько вы все думаете. А я вижу, что вы стали больше комментировать после января, это значит что эффект мотивации сработал. Очень рад помочь вам в связи мотивации. Все, пока.
Neutron034
Neutron034
сегодня в 10:32
Поль Погба давно уже показать футбол, а то даже не помню последний раз когда это было.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:32
Даже не верится в такое сообщение... интересно будет на него посмотреть, что от него осталось
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:31
Мутный этот Погба.

Как цепью прикован к лазарету, везде.

Гнать в шею.
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