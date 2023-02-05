Погба может восстановиться после травмы в ближайшее время

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сегодня, 10:15

Полузащитник «Ювентуса» может восстановиться после травмы в ближайшее время.

Игрок пропустил большую часть текущего сезона, а также чемпионат мира в Катаре. Сообщалось, что туринский клуб даже хочет расстаться с французом.

Стало известно, что Погба может оправиться от повреждения к матчу Лиги Европы против «Нанта». Игра состоится 16 февраля.