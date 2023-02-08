Дзюба — футболист «Локомотива»

Нападающий Артём Дзюба перешел в «Локомотив».
Игрок подписал с командой соглашение до конца текущего сезона, он будет выступать под номером 7.
Нападающий Артём Дзюба перешел в «Локомотив».
Игрок подписал с командой соглашение до конца текущего сезона, он будет выступать под номером 7.
Вроде недавно взяли перспективных Пиняева и Глушенкова.
А теперь берут престарелого и ленивого Дзюбу. Наверное ради нескольких матчей в Зените с "бывшими" Дзюбы - Спартаком и Зенитом. Ну посмотрим...
Вроде недавно взяли перспективных Пиняева и Глушенкова.
А теперь берут престарелого и ленивого Дзюбу. Наверное ради нескольких матчей в Зените с "бывшими" Дзюбы - Спартаком и Зенитом. Ну посмотрим...
Просим пассажиров занять свои места, кто остался "без плацкарта" просим поудобнее расположиться у голубых экранов!)
Ждём-с выхода!)))
Просим пассажиров занять свои места, кто остался "без плацкарта" просим поудобнее расположиться у голубых экранов!)
Ждём-с выхода!)))
Может кончено Галактионов и просил усиления, но ему ответили так в руководстве - для клуба с 14 места, только свободные пенсионеры 34 летние баласты будут доступны, а если верить слухам на какую непомерную зарплату берт этих двоих, то спрашивается за что....... такое наказание для Локо.
PS Дзюба взял 7 номер, я тоже знаю одного португальского балласта с семеркой на спине.
Может кончено Галактионов и просил усиления, но ему ответили так в руководстве - для клуба с 14 места, только свободные пенсионеры 34 летние баласты будут доступны, а если верить слухам на какую непомерную зарплату берт этих двоих, то спрашивается за что....... такое наказание для Локо.
PS Дзюба взял 7 номер, я тоже знаю одного португальского балласта с семеркой на спине.