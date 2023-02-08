Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дзюба — футболист «Локомотива»

Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 23:45
Просто ужасное приобретение и просчет репутационных рисков от его резюме… Ужас… Но судя по всему в Локо мыслили из серии - своих не бросаем…
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:30
Остановка не в Коммуне - на дне пропасти.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:16
Минус один ПРИблудный сын.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:15
Вроде все налаживалось у Локо, выгнали цорна и всю его гоп-компашку, и казалось вот щас точно дела пойдут в гору. Но судя по крайним двум трансферам, дело далеко не цорне
ABir
ABir
вчера в 23:07
Наконец-то они нашли друг друга. Вагончик тронется, перрон останется…
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 22:22
Артём знает толк в сопративлении материалов, можно сказать корефей в области возвратно-поступаиельного движения и достижении максимального эффекта, теперь и в рельсовом формате..
DXTK
DXTK
вчера в 22:17, ред.
Будь сегодня у Локо тренер как Семин, а не очередной маникен и тряпка на бровке, то Дзюбы и Смольникова не было бы в команде.

Может кончено Галактионов и просил усиления, но ему ответили так в руководстве - для клуба с 14 места, только свободные пенсионеры 34 летние баласты будут доступны, а если верить слухам на какую непомерную зарплату берт этих двоих, то спрашивается за что....... такое наказание для Локо.

PS Дзюба взял 7 номер, я тоже знаю одного португальского балласта с семеркой на спине.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Это братья Черепановы проектировали паровоз на дровах!
С тех пор уже ни братьев, ни паровозов, а современные коренные РЖД всё больше на электроэнергии или в крайнем случае на дизтопливе)
Но славные путейцы по прежнему нуждаются в древесине, при транспортировке объёмных грузов на открытых платформах их крепят с использованием, в том числе, деревянных клиньев и брусов! Конечно..., разовое применение, потом под откос...)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:53
Вроде паровозы углём топят? Зачем дрова?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:49
Банкетный зал "Привокзальная площадь" к представлениям готов!

Просим пассажиров занять свои места, кто остался "без плацкарта" просим поудобнее расположиться у голубых экранов!)
Ждём-с выхода!)))
Сп62
Сп62
вчера в 21:48
Сплошной пессимизм. Будут играть на столба, он будет сбрасывать под удар, а забивать будут шустрые Глушенков и Пеняев.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:45
Покорнейше присоединяюсь!
Вечера Доброго старейшему болельщику ЦСКА!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 21:44
Не завидую болельщикам локомотива. Даже если он забил бы 30 голов этой весной не хотел бы чтобы дзюба был в ЦСКА. Но от болельщиков ничего не зависит
112910415
112910415
вчера в 21:43
наш паровоз вперёд лети !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:41
Златаном был, теперь типа Рони! Ты не одинок..). Рыбина номер7. Будет в каждом шаге тенью павлина). Смотришь и увижу в конце сезона: Дзюба-футболист года в Локо.
shur
shur
вчера в 21:40
...Аферёга Артёмка, номер то взял знакомый!!!
makkie
makkie
вчера в 21:38
Неужели в мире закончились нападающие, что Локо обратил внимание на Дзюбу?

Вроде недавно взяли перспективных Пиняева и Глушенкова.
А теперь берут престарелого и ленивого Дзюбу. Наверное ради нескольких матчей в Зените с "бывшими" Дзюбы - Спартаком и Зенитом. Ну посмотрим...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:38
Ваш ваш!)
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:34
Ну вот и свершилось - вновь в игре наш Тёма...
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:30
Практики нет... по факту нулевый футболист... посмотрим что наиграет, если наиграет...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:28
С чем болельщиков Локо и поздравляю )))).
rsjvdt8tzcqm
rsjvdt8tzcqm
вчера в 21:22
Теперь дела пойдут в гору!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:17
Нууу....??? А может и получиться , а может и научит игроков Локо своему ремеслу...)
Носатый 2
Носатый 2
вчера в 21:16
Камеры есть в раздевалке?
Sosna69
Sosna69
вчера в 21:13
До последнего не верил.Ну что же посмотрим,может и попрет.
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 21:13
Госпади
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:11
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 21:05
    Удачи Артёму в новом клубе!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     