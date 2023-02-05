У «Зенита» конкуренция в защите. Главная надежда – цель «Реала»

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сегодня, 16:11

Новичок петербуржцев заинтересовал королей.

Железное место в основе лишь у капитана

Нового капитана Дугласа Сантоса, ведь старые вожаки пошли по миру. Дзюба в творческих поисках бродит по рынку трансферов и вещевому рынку. А Ловрен гуляет знакомыми лионскими улочками, стараясь не пугать французов резким подъемом правой руки вверх. Но даже позиция Сантоса слева в защите будет оспорена в ближайшее время, если Барриос получит травму, ведь в опорной зоне теоретически может сыграть Кузяев, а на практике видели Дугласа в центре в прошлых сезонах.

Но даже если виртуально закреплять фланг за бразильцем, то остается четыре позиции, где будет конкуренция. Осенью в воротах играл Кержаков. Одоевский в сентябре травмировался, восстановление проходило тяжело, не мог дышать, трудно было ходить. Пропустил 13 матчей. Но поскольку бразильца Ивана отпустили в аренду, то выберут основного голкипера из пары россиян. У них обоих было мало работы благодаря Ловрену, Родригао и Барриосу. Теперь ситуация поменяется.

Всюду конкуренция, не только в воротах. Можно представить связки Кержакова, Сутормина, Чистякова, Ренана и Дугласа, и рядом – Одоевского, Караваева, Родригао, Ренана и капитана команды. Оптимальный состав очевиден – три бразильца, Караваев и Одоевский, если прогрессирует, но резервисты легко не сдадутся.

Ренан заинтересовал европейские гранды

Редко клуб РПЛ получает молодого футболиста, который оставляет настолько сильное впечатление. Можно вспомнить разве что Тиаго Силву. Парень из второй команды «Порту» оказался в «Динамо». Но в Москве едва не умер, подхватил турберкулез. Врачи спасли жизнь и карьеру, ведь для профессионального атлета повреждения легких могли плохо закончиться. Силва уехал в «Флуминенсе», не помог «Динамо».

Отрезок Ренана в «Зените» тоже может оказаться коротким, если «Реал» придет ближайшим летом. Понимаем интерес мадридцев, как и других грандов. Речь о надежде сборной Бразилии. Роберт не огромный, но высокий, 186 сантиметров. Он левша, что тоже влияет на стоимость. Родригао может перейти на правый полуфланг. Ренану надо выстроить связь с Сантосом и Венделом (или Клаудиньо).

А Родригао, если не проиграет конкуренцию Чистякову, будет связан с Караваевым и Кузяевым (Венделом). Ренан – классный защитник, а его выступления за бразильскую молодежку усиливают эффект. У Роберта классный пас и оригинальные решения. На втором этаже намного слабее, чем Ловрен, но внизу выиграет 62 % единоборств. У Ренана фактура защитников «Реала» — Алабы, Рюдигера и Милитао.

Что их всех объединяет? Рискуют, заставляя Куртуа подчищать сэйвами. Через Ренана «Зенит» может выходить в атаку, привык часто встречаться с мячом. Но прессинг в бразильской Серии А и в РПЛ разный по жесткости. Начнет водиться перед воротами – обкрадут. Ошибется раз – получит критику, два – комплексы.

Отсутствие сыгранности – шанс конкурентов

Если «Зенит» сыграет в свой футбол, то чемпион известен. «Спартаку» и остальным нужна существенная помощь команды Семака. Верится в провал петербуржцев с большим трудом, но определенные сигналы изнутри посланы в космос. Например, Вендел, Клаудиньо и Малком обдумывали разные варианты продолжения карьеры. Не ушли зимой, но могут уйти летом.

Готов ли Семак к матчам, где три ключевых бразильца будут выступать так, как Малком, пока не нашел внутреннюю мотивацию? Но если атака и полузащита составлена из футболистов, которые друг друга знают, то Родригао и Ренан – новички. Караваев может продолжить конкурировать с Суторминым и Кузяевым, если форма Далера позволит ему закрывать фланг.

«Зениту» повезло, что Ловрен и Родригао сразу нашли общий язык, но нет гарантий, что Адамов, Чистяков и Алип легко отпустят двух бразильцев в основу, не создавая внутренней конкуренции. Также очевидно, что Ренан может разочаровать, если начнутся проблемы с адаптацией в новом климате и другой, совсем не похожей на Бразилию, стране.

Опытные бразильцы, игравшие в Европе, прижились, а Клаудиньо старше, ему было проще. Наличие коалиции соотечественников не значит, что у Роберта получится. Впрочем, это самый талантливый игрок РПЛ вместе с Захаряном. Но Арсен дома, а Ренан в гостях. Достаточно серии ошибок одного, чтобы зашаталась вся конструкция.

«Зенит» год назад пропускал в 2.5 раза чаще

Важно подчеркнуть, что по ожидаемым очкам, которые отражают качество моментов у двух ворот, «Зенит» перебрал четыре пункта, как и «Спартак». А вот ЦСКА недобрал шесть очков. Остались коллективы, что могут сыграть весной лучше, даже без учета «Краснодара» и «Локомотива». Также понятно, что семь пропущенных «Зенитом» мячей – аномально мало.

В прошлом сезоне в 17 турах они пропустили 19 мячей, а за весь сезон 28. Если отвернется удача без ключевого, хотя и ошибавшегося в прошлом капитана Ловрена, если юные Одоевский и Ренан не справятся с давлением, что возможно, то Семак будет чаще злиться после пропущенных мячей. Это не гарантирует чемпионскую интригу, но добавит «Зениту» нервозности.

Также отметим, что третий в таблице «Ростов» «перебрал» десять пунктов, запас прочности не у всех. Да и «Спартак» — молодая команда с обновленной защитой. Но уязвимости «Зенита» очевидны. Будут перестановки в обороне, есть проблемы на острие, а бразильцы на чемоданах. С другой стороны, не только Ренан хочет понравиться скаутам, весной многие будут стараться.