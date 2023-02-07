Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ахмат» объявил о трансфере белорусского нападающего

Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:31
Ташуев уже третьего игрока из числа своих бывших подопечных в Беларуси позвал за собой. Может, и неплохие. Игра покажет.
Наверняка это лучше, чем летнее "уфимское" усиление Ахмата, когда пришли Агаларов, Журавлев и Камилов. Второго уже они к счастью для себя сбагрили. А Агаларов - это вообще провал, да еще такие деньги потратили
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:27, ред.
Пожелаю ему только Удачи с Ахматом и самое главное чтобы без травм !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 