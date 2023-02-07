«Ахмат» объявил о трансфере белорусского нападающего

Нападающий солигорского «Шахтёра» Илья Черняк перешёл в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды из Грозного.
Контракт с игроком подписан до конца сезона с правом продления на три года.
Нападающий солигорского «Шахтёра» Илья Черняк перешёл в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды из Грозного.
Контракт с игроком подписан до конца сезона с правом продления на три года.
Наверняка это лучше, чем летнее "уфимское" усиление Ахмата, когда пришли Агаларов, Журавлев и Камилов. Второго уже они к счастью для себя сбагрили. А Агаларов - это вообще провал, да еще такие деньги потратили
Наверняка это лучше, чем летнее "уфимское" усиление Ахмата, когда пришли Агаларов, Журавлев и Камилов. Второго уже они к счастью для себя сбагрили. А Агаларов - это вообще провал, да еще такие деньги потратили