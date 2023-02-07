ЦСКА и «Локо» чистят состав, «Пари НН» привёз воспитанника «Барселоны». Трансферные новости в РПЛ

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вчера, 21:28

Последние штрихи перед возобновлением сезона.

В России трансферное окно будет открыто еще две недели, так что слухов и новостей о новых подписаниях будет достаточно. Из последних – «Локомотив» продолжает избавляться от балласта, Кержаков нашел себе команду на Кипре, а «Пари Нижний Новгород» урвал воспитанника «Барселоны».

ЦСКА обновляет группу атаки

«Армейцы» завершили первую часть чемпионата России куда хуже, чем начали. Возможно, накопилась усталость с того момента, когда Владимиру Федотову катастрофически не хватало игроков. Возможно, нужны еще одни сборы, чтобы команда полностью привыкла к требованиям нового главного тренера.

Зимой «красно-синие» решили отмолчаться на трансферном рынке и пока ограничились подписанием центрального защитника Ильи Агапова. Зато сейчас, по последним данным, назревает новый трансфер. Селекционеры москвичей заинтересовались левым вингером Исмаэлем Диасом из эквадорского «Универсидад Католика». Сообщается что, ЦСКА уже направил предложение по трансферу панамского футболиста, рыночную стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 1,2 миллиона евро.

Диас уже пробовал штурмовать Европу – попадал в «Порту», «Депортиво». Но в реалиях Российской Премьер-Лиги это все еще «кот в мешке».

Вместе с тем столичный коллектив временно избавился от игрока, который приносит минимум пользы на протяжении своего пребывания в клубе. Адольфо Гайч при Федотове успел сверкнуть в августе-сентябре – но вспышки хватило только на 2 матча, когда аргентинец забил по голу в ворота «Торпедо» и «Краснодара». Уже всем понятно, что уровень основного состава Адольфо не тянет, поэтому «армейцы» отдали его «Вероне» на правах аренды.

«Локомотив» продолжает избавляться от балласта

Из неэффективных форвардов в Российской Премьер-Лиге можно составлять символическую сборную. От ЦСКА – Гайч и Заболотный, от «Зенита» — Матео Кассьерра. А от «Локомотива» — Марко Раконьяц. 22-летнего нападающего в московский клуб привел еще предыдущий менеджмент, а на тот момент спортивный директор «красно-зеленых» Томас Цорн отмечал:

Марко уже некоторое время находится на радарах разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды.

Но черногорец сразу сел на скамейку и так и остался игроком запаса – выходил во втором тайме, с первых минут сыграл лишь в двух матчах чемпионата. И за 12 игр РПЛ не отметился результативными действиями. С такой результативностью сложно говорить хоть о какой-то перспективе, поэтому зимой все ожидали, что Марко покинет клуб одним из первых.

Прежде всего «железнодорожники» отдали по арендам Тина Едвая, Педринью и Джирано Керка. Слухи об интересе к Раконьяцу от «Црвены Звезды» появились лишь в феврале. Зато оформили сделку довольно быстро – в сербской команде он проведет оставшиеся полгода.

«Пари НН» взял воспитанника «Барсы»

Это точечное усиление – ранее нижегородцы лишились ключевого центрбека Ильи Агапова, он пополнил состав ЦСКА . Команда допустила две ключевые потери (помимо Агапова – уход главного тренера Галактионова в «Локомотив») – и в обоих случаях не могла ничего сделать из-за статуса клубов, которые вели переговоры с «Пари НН».

При этом нижегородцы не очень хотят растягивать задачу по сохранению места в РПЛ до последних туров. Поэтому на позицию Агапова пришел воспитанник «Барселоны», который прошел юношеские команды и добрался аж до дубля каталонцев.

Франк Баньяк после ухода в «Сарагосу» начал колесить по слабым европейским чемпионатам – побывал в Австрии, Словении, заглянул в Сербию и Казахстан. Прогнозировать его судьбу в РПЛ невозможно – вполне вероятно, что и здесь он не задержится более чем на 1 сезон. Но сам факт яркий – воспитанник «Барселоны» играет в России.

Кержаков отправился на Кипр

Талант Александра как наставника оценить сложно – он возглавлял лишь «Томь» из Первой лиги и «Пари НН», который на тот момент только вышел в РПЛ . В обеих командах нужен был результат здесь и сейчас – для проявления скиллов менеджера было минимум пространства. Нижегородцам он ставил закрытый футбол – у клуба не было исполнителей, с которыми можно играть в атаку. И со своей задачей Кержаков справился – «Пари НН» остался в элите.

И тем удивительнее, что после такого достижения на него не обратили внимание даже кризисные клубы – а ведь в тренере нуждались и «Химки», и «Факел», и «Торпедо». За неимением лучшего он летит на Кипр – по последним инсайдам, возглавит «Кармиотиссу». Слухи успели подтвердить в клубе.

По итогам 22-х туров «Кармиотисса» идет на 10-м месте в турнирной таблице и будет скорее бороться за выживание, чем за трофеи.

Первые легионеры в «Факеле»

Воронежцы вели переговоры с болгарским «Ботевом» и согласовали аренду сразу двоих футболистов: центрального полузащитника Реды Рабеи и правого вингера Мохамеда Браими. Оба в предыдущем клубе не радовали результативностью, к тому же «Факел» до этого не смотрел в сторону легионеров – и поэтому может плохо ориентироваться на иностранном рынке. Хотя игроки для увеличения глубины скамейки точно не помешают.