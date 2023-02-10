Роналду: «Я рад, что оформил покер»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал покер, который он забил в ворота клуба «Аль-Вахда» в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Я рад, что я забил 4 гола и достиг отметки в 500 голов в рамках чемпионатов в матче, где команда одержала уверенную победу!
С/у к вам !
С/у к вам !
https://www.soccer.ru/game
“призы — атрибутика любимых команд“
Вижу у вас в профиле информацию:
Команда: Алания (Владикавказ), Ювентус (Турин), ЦСКА (Москва), Мельбурн Сити (Мельбурн), Реал (Мадрид), Генк (Генк), Люцерн (Люцерн), Филкир (Рейкьявик), Остин (Остин), Луисвилль Сити (Луисвилль), Вольфсбург (Вольфсбург), Фатих Карагюмрюк (Стамбул)
В любимых командах есть Ювентус, и он на первых местах в списке, в графе о себе он тоже присутствует.
Так же стоит учесть, что не всегда в наличии есть что-то подходящее под конкретную команду.
https://www.soccer.ru/game
“призы — атрибутика любимых команд“
Вижу у вас в профиле информацию:
Команда: Алания (Владикавказ), Ювентус (Турин), ЦСКА (Москва), Мельбурн Сити (Мельбурн), Реал (Мадрид), Генк (Генк), Люцерн (Люцерн), Филкир (Рейкьявик), Остин (Остин), Луисвилль Сити (Луисвилль), Вольфсбург (Вольфсбург), Фатих Карагюмрюк (Стамбул)
В любимых командах есть Ювентус, и он на первых местах в списке, в графе о себе он тоже присутствует.
Так же стоит учесть, что не всегда в наличии есть что-то подходящее под конкретную команду.
Игрок наслаждается игрой.
Игрок наслаждается игрой.