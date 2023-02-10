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Роналду: «Я рад, что оформил покер»

сегодня, 00:50
Аль-ВахдаЛоготип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)0 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал покер, который он забил в ворота клуба «Аль-Вахда» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Я рад, что я забил 4 гола и достиг отметки в 500 голов в рамках чемпионатов в матче, где команда одержала уверенную победу!

Роналду: «Я рад, что оформил покер»

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08 февраля
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Все комментарии
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:09
Должен был быть возврат. Если по ошибке сайта.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 03:00
Пожалуйста, имейте ввиду мою просьбу .
С/у к вам !
протон
протон
сегодня в 02:35
Думаю, что это аккаунт Кетика. и Юзика. провел глубокий анализ, в виду того, что ставили в черный список мой ник с Юзика. А почему с невидимки? Возможно, Кетику не понравилось проиграть в битве в прошлом месяце, я был бы рад если Кетик меня обыграл я и говорил поздравлю если меня обыграет но увы. Возможно ошибаюсь но точно я близко.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:25
Может возможности не было, но мы стараемся сделать всё, что от нас зависит.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 02:11
Вот мой профиль, я даже просил .
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:54
Добрый вечер.

https://www.soccer.ru/game
“призы — атрибутика любимых команд“

Вижу у вас в профиле информацию:

Команда: Алания (Владикавказ), Ювентус (Турин), ЦСКА (Москва), Мельбурн Сити (Мельбурн), Реал (Мадрид), Генк (Генк), Люцерн (Люцерн), Филкир (Рейкьявик), Остин (Остин), Луисвилль Сити (Луисвилль), Вольфсбург (Вольфсбург), Фатих Карагюмрюк (Стамбул)

В любимых командах есть Ювентус, и он на первых местах в списке, в графе о себе он тоже присутствует.
Так же стоит учесть, что не всегда в наличии есть что-то подходящее под конкретную команду.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:37
Доброго времени суток Всем . Я в своём профиле указал Реал , а вы мне с Ювентусом прислали . Прошу вас если я когда нибудь ещё выиграю , обратите на это внимание. Спасибо вам за понимание.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:22
На снимке вверху Роналду показывает руками - "Пять, я должен был забивать пять!".
протон
протон
сегодня в 01:01
Очень рад за Рона. Ведь против него противник играл в трое выше, мотивируя себя. особенно защита).
Игрок наслаждается игрой.
Гость
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