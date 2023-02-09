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Бизнесмен, который мог купить «Челси», раскритиковал политику клуба

сегодня, 17:35

Бывший владелец «Ливерпуля» Мартин Бротон, который в прошлом году проиграл конкуренцию Тодду Боэли за покупку «Челси», рассказал, что поступил бы иначе в управлении командой.

Конечно, я бы не увольнял Томаса Тухеля. Кроме того, я не могу поверить в то, что тратил бы такие деньги на трансферном рынке.

Почему «Челси» продали Боэли, а не мне? Трудно сказать. Я думаю, что мы предложили одинаковую сумму. Если разница в деньгах и была, то она была не существенной. Этот вопрос остаётся открытым.

Бротон также отметил работу Грэмма Поттера, заявив, что он отлично справляется с приходом в клуб большого количества новых футболистов за короткий срок.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:29
В общем смеётся над своим конкурентом.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:59, ред.
    drug01
    drug01 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    сегодня в 17:53
    Пункт выдачи неудобный, но приз получил, спасибо теперь буду вынужден начать курить.... ЗАЖИГАЛКА!!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 17:46
    Судя по делам текущим в команде,то он прав
    Гость
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