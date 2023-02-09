Бизнесмен, который мог купить «Челси», раскритиковал политику клуба

Бывший владелец «Ливерпуля» Мартин Бротон, который в прошлом году проиграл конкуренцию Тодду Боэли за покупку «Челси», рассказал, что поступил бы иначе в управлении командой.
Конечно, я бы не увольнял Томаса Тухеля. Кроме того, я не могу поверить в то, что тратил бы такие деньги на трансферном рынке.
Почему «Челси» продали Боэли, а не мне? Трудно сказать. Я думаю, что мы предложили одинаковую сумму. Если разница в деньгах и была, то она была не существенной. Этот вопрос остаётся открытым.
Бротон также отметил работу Грэмма Поттера, заявив, что он отлично справляется с приходом в клуб большого количества новых футболистов за короткий срок.
Байкал и Гор бояться выйти со мной на бой.
Наверное протон представляет нечто подобное.
https://youtu.be/mNy_0FpGuMY
ну или
https://youtu.be/_kIr2BtFnQ4
А по факту 3 видео
https://youtu.be/Y8GYL-HPIGY
Байкал и Гор бояться выйти со мной на бой.
Наверное протон представляет нечто подобное.
ну или
А по факту 3 видео