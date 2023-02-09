Бизнесмен, который мог купить «Челси», раскритиковал политику клуба

Бывший владелец «Ливерпуля» Мартин Бротон, который в прошлом году проиграл конкуренцию за покупку «Челси», рассказал, что поступил бы иначе в управлении командой.

Конечно, я бы не увольнял Томаса Тухеля. Кроме того, я не могу поверить в то, что тратил бы такие деньги на трансферном рынке.

Почему «Челси» продали Боэли, а не мне? Трудно сказать. Я думаю, что мы предложили одинаковую сумму. Если разница в деньгах и была, то она была не существенной. Этот вопрос остаётся открытым.