Ибрагимович: «Меня критикуют 25 лет, потому что я лучший. И я привык»

Нападающий «Милана» высказался о том, как он воспринимает критику.

Я ощущаю страсть, я хочу многое совершить, наверстать упущенное за эти 7-8 месяцев. Я потерял время. Я не переживаю по поводу командного кризиса, для чемпионата это нормально. Нам нужно меньше говорить и больше трудиться.

Критика – это естественно, если тебя не критикуют – ты не на вершине. Меня критикуют 25 лет, потому что я лучший. И я привык к этому. Критики льют бензин в огонь, а когда играешь с огнем, можешь обжечься.