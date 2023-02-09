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Ибрагимович: «Меня критикуют 25 лет, потому что я лучший. И я привык»

сегодня, 00:18

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о том, как он воспринимает критику.

Я ощущаю страсть, я хочу многое совершить, наверстать упущенное за эти 7-8 месяцев. Я потерял время. Я не переживаю по поводу командного кризиса, для чемпионата это нормально. Нам нужно меньше говорить и больше трудиться.

Критика – это естественно, если тебя не критикуют – ты не на вершине. Меня критикуют 25 лет, потому что я лучший. И я привык к этому. Критики льют бензин в огонь, а когда играешь с огнем, можешь обжечься.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:05
Чувак, который путает футбол с каратэ…)))
протон
протон
сегодня в 00:29
Помню Стогниенко писал, что был на каком то мероприятии, где был Златан, он всерьез считает себя Богом. И добавил что через некоторое время в это начинаешь верить.
Так я и не спорю что Ибра крутой и харизматичный игрок, но это не отрицает тот факт что он никогда не считался реальным претендентом на лучшего игрока в мире
Никогда не забуду его гол сборной Англии
Гость
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