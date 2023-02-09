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Брат Месси извинился за свои слова о «Барселоне»

сегодня, 12:06

Брат нападающего ПСЖ Лионеля Месси Матиас в соцсетях извинился за свои слова о «Барселоне».

Хочу объяснить то, что я сказал в соцсетях. Мы с сыном и друзьями просто шутили. Как я могу думать подобное про такой большой клуб, как «Барселона», и его историю? Про клуб, который дал нам очень многое – как моей семье, так и Лео? Для нас Каталония – второй дом, и это известно всем. Мне очень жаль, и я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков «Барселоны».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:01
Видимо думать , прежде чем сказать, точно не про него .
А сейчас уже поздно , то что вылетело не поймаешь !)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:33
Вчера он напоминал сумасшедшего!
Barcelona
Barcelona
сегодня в 12:14
Ляпнул не подумавши, теперь извиняется.
Надо прежде чем что-то сказать, подумай!
Гость
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