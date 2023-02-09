Брат Месси извинился за свои слова о «Барселоне»

Брат нападающего ПСЖ Матиас в соцсетях извинился за свои слова о «Барселоне».

Хочу объяснить то, что я сказал в соцсетях. Мы с сыном и друзьями просто шутили. Как я могу думать подобное про такой большой клуб, как «Барселона», и его историю? Про клуб, который дал нам очень многое – как моей семье, так и Лео? Для нас Каталония – второй дом, и это известно всем. Мне очень жаль, и я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков «Барселоны».