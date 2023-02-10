Тренер «Шахтёра»: «Мудрик лучше, чем Винисиус»

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался о потенциале полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, который играл под его руководством в украинском клубе.
Его амбиции безграничны, у Мудрика есть шансы, чтобы выиграть «Золотой мяч». В атакующем плане Михаил лучше, чем Винисиус Жуниор. Но их нельзя сравнивать, потому что Мудрик только начал выступать в европейском топ-клубе, а Винисиус уже несколько лет играет за «Реал».
Очень важно, чтобы тренер не испортил- природой данный талант!!!
Очень важно, чтобы тренер не испортил- природой данный талант!!!