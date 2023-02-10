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Тренер «Шахтёра»: «Мудрик лучше, чем Винисиус»

сегодня, 00:29

Главный тренер «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался о потенциале полузащитника «Челси» Михаила Мудрика, который играл под его руководством в украинском клубе.

Его амбиции безграничны, у Мудрика есть шансы, чтобы выиграть «Золотой мяч». В атакующем плане Михаил лучше, чем Винисиус Жуниор. Но их нельзя сравнивать, потому что Мудрик только начал выступать в европейском топ-клубе, а Винисиус уже несколько лет играет за «Реал».

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08 февраля
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Все комментарии
z3zm53p7mk5k
z3zm53p7mk5k
сегодня в 03:02
Оба те ещё брёвна
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:42, ред.
Не менталитета, а интеллекта. Но и это не самое главное. У О.Блохина и у Шевченко, тоже не было футбольного интеллекта, а тем не менее...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:34
Да куда там . Ещё работать и работать ему до Винисиуса. Да и футбольного менталитета ему не хватит , который на генном уровне заложен у Винисиуса .
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:20, ред.
Мудрик- действительно талант!!! Мобильный, в меру техничный, выносливый, а главное- универсал, может закрыть любую проблемную позицию. Быстро приспосабливается к любому футболу, к любому стилю. Очень манёвренный, с отлично поставленным ударом. Не знаю, как насчёт ЗМ, но добиться больших успехов в футболе определенно может.
Очень важно, чтобы тренер не испортил- природой данный талант!!!
Баобаб
Баобаб
сегодня в 01:18
Да, а Сапогов лучше Месси.
протон
протон
сегодня в 00:54
В моей группе друг под ником Петля. Советую не останавливаться на ставках 21 к. Это ничего не значит. К концу месяца не будет значимых ставок, если вырвутся другие. В прошлый раз Вы проиграли по этой схеме со мной. Лучше набирать баллы в значимых играх, где угадать проще простого. Больше всего хочу победы в моей группе Ironigor, честно и Петля хорош играет с риском, но этот риск видимо связан с пониманием ставок и футбольного мир в целом.
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Время работы покажет кто лучше
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:40
Каждый кулик хвалит свое болото.
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