Тренер «Шахтёра»: «Мудрик лучше, чем Винисиус»

Главный тренер «Шахтёра» высказался о потенциале полузащитника «Челси» , который играл под его руководством в украинском клубе.

Его амбиции безграничны, у Мудрика есть шансы, чтобы выиграть «Золотой мяч». В атакующем плане Михаил лучше, чем Винисиус Жуниор. Но их нельзя сравнивать, потому что Мудрик только начал выступать в европейском топ-клубе, а Винисиус уже несколько лет играет за «Реал».