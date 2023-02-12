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Клопп получит поддержку от руководства «Ливерпуля» на трансферном рынке

вчера, 11:13

Руководство «Ливерпуля» не собирается увольнять Юргена Клоппа из-за неудач команды в нынешнем сезоне.

Боссы «красных» окажут поддержку немецкому специалисту в летнее трансферное окно, чтобы он мог укрепить состав.

Основными целями «Ливерпуля» являются Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд и Матеуш Нуньеш из «Вулверхэмптона».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 12:37
Тренер он хороший, похоже дело в игроках.
sova147
sova147 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:34
только такой выход на сегодня
Брулин
Брулин
вчера в 12:07
Караггер отреагировал, как должен отреагировать любой адекватный болельщик Ливерпуля. Каждый раз офигеваю от короткой памяти людей.

Юрген Клопп своей работай в Ливерпуле, заслужил немного терпения и доверия. Как минимум до конца этого дурацкого сезона, людям нужно еще сильнее его поддерживать.

При этом возможно, что как и было с Боруссией, просто он выжжал все из этой команды, и нужно уходить. Но точно увольнять или призывать увольнять его нужно не сейчас.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51
Главное, что бы Челси на этом рынке раньше бы не "подсуетилось"!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:27
Хорошее решение!!! Конечно надеюся,что Клопп все разрулит сам!! Еще раз повторюся,что лучше всех,что происходит внутри команды,знает только тренер,тем-более столько лет,у руля!!! Хотя,в Реале интересно было глянуть на немца!!!
Capral
Capral
вчера в 11:22, ред.
Недавно, я выразил поддержку Ливеру. Руководство меня услышало. Правильной дорогой идем, Товарищи!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:19
А вот это правильное решение руководства клуба.
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