Клопп получит поддержку от руководства «Ливерпуля» на трансферном рынке

1676189583

вчера, 11:13

Руководство «Ливерпуля» не собирается увольнять из-за неудач команды в нынешнем сезоне.

Боссы «красных» окажут поддержку немецкому специалисту в летнее трансферное окно, чтобы он мог укрепить состав.

Основными целями «Ливерпуля» являются из «Боруссии» Дортмунд и из «Вулверхэмптона».