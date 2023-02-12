Клопп получит поддержку от руководства «Ливерпуля» на трансферном рынке

Руководство «Ливерпуля» не собирается увольнять Юргена Клоппа из-за неудач команды в нынешнем сезоне.
Боссы «красных» окажут поддержку немецкому специалисту в летнее трансферное окно, чтобы он мог укрепить состав.
Основными целями «Ливерпуля» являются Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд и Матеуш Нуньеш из «Вулверхэмптона».
Юрген Клопп своей работай в Ливерпуле, заслужил немного терпения и доверия. Как минимум до конца этого дурацкого сезона, людям нужно еще сильнее его поддерживать.
При этом возможно, что как и было с Боруссией, просто он выжжал все из этой команды, и нужно уходить. Но точно увольнять или призывать увольнять его нужно не сейчас.
Юрген Клопп своей работай в Ливерпуле, заслужил немного терпения и доверия. Как минимум до конца этого дурацкого сезона, людям нужно еще сильнее его поддерживать.
При этом возможно, что как и было с Боруссией, просто он выжжал все из этой команды, и нужно уходить. Но точно увольнять или призывать увольнять его нужно не сейчас.