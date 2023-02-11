Хави высказался о положении Фати в команде

Главный тренер «Барселоны» подчеркнул важность нападающего для команды.

Ансу Фати не продаётся, как и все остальные в данный момент. Сейчас не время говорить о трансферах. Я верю в роль Ансу Фати в нашем настоящем и будущем, он наш игрок.