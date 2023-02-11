Хави высказался о положении Фати в команде

Главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул важность нападающего Ансу Фати для команды.
Ансу Фати не продаётся, как и все остальные в данный момент. Сейчас не время говорить о трансферах. Я верю в роль Ансу Фати в нашем настоящем и будущем, он наш игрок.
Ранее сообщалось об интересе английских клубов к футболисту.
Фати сдал на несколько порядков. Нет ни удара, ни дриблинга, ни понимания в игре с партнёрами. Ничего нет.
Фати сдал на несколько порядков. Нет ни удара, ни дриблинга, ни понимания в игре с партнёрами. Ничего нет.