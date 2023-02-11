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Хави высказался о положении Фати в команде

вчера, 15:35

Главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул важность нападающего Ансу Фати для команды.

Ансу Фати не продаётся, как и все остальные в данный момент. Сейчас не время говорить о трансферах. Я верю в роль Ансу Фати в нашем настоящем и будущем, он наш игрок.

Ранее сообщалось об интересе английских клубов к футболисту.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:02, ред.
Пустые слова от Хави.
Фати сдал на несколько порядков. Нет ни удара, ни дриблинга, ни понимания в игре с партнёрами. Ничего нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:25
Хави правильно сказал - " Сейчас не время говорить о трансферах".
протон
протон
вчера в 16:23
Пацану 20 лет, крепкий игрок ротации, вполне неплохо с результативными действиями исходя из сыгранных минут:) Лучше подождать года 2 и посидеть в ротации в Барселоне, чем куда-то бежать и там сразу еще раз вылететь с травмой!:)) Парень талантище:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57
Фати очень важный для команды...
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