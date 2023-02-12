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Гакпо рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Ливерпуль»

вчера, 09:27

Нападающий Коди Гакпо рассказал, что мог перейти из ПСВ в «Манчестер Юнайтед», а не в «Ливерпуль».

Прошлым летом я много разговаривал с ван Нистелройем [тренер ПСВ, бывший игрок МЮ] о «Манчестер Юнайтед». В тот момент казалось, что переход в манчестерский клуб был близок. Но в январе ситуация изменилась.

Это было желание Руда, чтобы я перешел в большой клуб, и я думаю, что добился этого, оказавшись в «Ливерпуле».

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 09:57
Видно жалеет видя где сейчас ливер в таблице турнира
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:51
"Больших" клубов много...
ПСЖ тоже большой клуб...5-е место в рейтинге УЕФА...
А международных титулов - 0...
Как не были бы хороши Мбаппе-Неймары...

Тут надо выбирать...титулы...деньги...победы в чемпионатах....международное признание...и пр..
Универсализм в этом только у Реала Мадрид...
При переходе в другие большие клубы - выбор неизбежен...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:49
Вряд ли Руд хотел, чтоб ты в Ливер пошел. Дубина ставросовая .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:30
Если бы, да кабы, да во рту росли грибы 😂
Гость
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