Гакпо рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Ливерпуль»

Нападающий рассказал, что мог перейти из ПСВ в «Манчестер Юнайтед», а не в «Ливерпуль».

Прошлым летом я много разговаривал с ван Нистелройем [тренер ПСВ , бывший игрок МЮ ] о «Манчестер Юнайтед». В тот момент казалось, что переход в манчестерский клуб был близок. Но в январе ситуация изменилась.

Это было желание Руда, чтобы я перешел в большой клуб, и я думаю, что добился этого, оказавшись в «Ливерпуле».