Гакпо рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Ливерпуль»

Нападающий Коди Гакпо рассказал, что мог перейти из ПСВ в «Манчестер Юнайтед», а не в «Ливерпуль».
Прошлым летом я много разговаривал с ван Нистелройем [тренер ПСВ, бывший игрок МЮ] о «Манчестер Юнайтед». В тот момент казалось, что переход в манчестерский клуб был близок. Но в январе ситуация изменилась.
Это было желание Руда, чтобы я перешел в большой клуб, и я думаю, что добился этого, оказавшись в «Ливерпуле».
ПСЖ тоже большой клуб...5-е место в рейтинге УЕФА...
А международных титулов - 0...
Как не были бы хороши Мбаппе-Неймары...
Тут надо выбирать...титулы...деньги...победы в чемпионатах....международное признание...и пр..
Универсализм в этом только у Реала Мадрид...
При переходе в другие большие клубы - выбор неизбежен...
ПСЖ тоже большой клуб...5-е место в рейтинге УЕФА...
А международных титулов - 0...
Как не были бы хороши Мбаппе-Неймары...
Тут надо выбирать...титулы...деньги...победы в чемпионатах....международное признание...и пр..
Универсализм в этом только у Реала Мадрид...
При переходе в другие большие клубы - выбор неизбежен...