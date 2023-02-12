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ПСЖ предложил более 100 млн евро за Винисиуса. «Реал» ответил отказом

вчера, 10:39

ПСЖ предпринял попытку подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

По данным источника, парижский клуб сделал «сливочным» предложение в размере 135 млн евро за трансфер бразильца, однако получил отказ. В «Реале» заявили, что форвард не продаётся.

Однако в будущем существует вероятность сделки по обмену Винисиуса на Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:24
Один мудрик за Венчика?)
Да вы смеётесь беззубым ртом!

Да и добрее улыбку, а то смахивает на оскал!)
vova505
vova505
вчера в 15:06
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 13:05, ред.
    Торгуются на будущее... Прощупывают почву... Сейчас он им точно не нужен... Своих "танцоров" хватает.. Хитрые..
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 12:40
    Реал не дураки ,они видят как вы относитесь к Бразильцам,загубить Винисиуса -они не дадут!Неймар тоже скоро покинет ПСЖ ,а вы играйте с Камерунским Эму и Меськой!
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 11:46
    псж хватает всё что блестит)
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 11:45, ред.
    Самый тупой руководсво в мире это у ПСЖ. Зачем им нападающий? У ПСЖ Месси, Мебаппе и Неймар самый дорогие нападающий мира. ПСЖ нужен несколько хороших защитники. Прошлом году Реал за пол часа 3гола забыл и отправил домой ПСЖ. Защита дрявая.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:39
    112910415
    112910415
    вчера в 11:31
    надо предложить вдвое ! )
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 10:59
    Игры бездельников миллионами !
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:53
    Пока такая корова нужна самим!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:52
    Допустим, купили бы его. Куда его бы поставили? На его фланге играют Неймар и Мбаппе.
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