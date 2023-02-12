ПСЖ предложил более 100 млн евро за Винисиуса. «Реал» ответил отказом

ПСЖ предпринял попытку подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
По данным источника, парижский клуб сделал «сливочным» предложение в размере 135 млн евро за трансфер бразильца, однако получил отказ. В «Реале» заявили, что форвард не продаётся.
Однако в будущем существует вероятность сделки по обмену Винисиуса на Килиана Мбаппе.
Да вы смеётесь беззубым ртом!
Да и добрее улыбку, а то смахивает на оскал!)
Да вы смеётесь беззубым ртом!
Да и добрее улыбку, а то смахивает на оскал!)
Желаю ему остаться в реале
А если и переходить в другой клуб, то только не в болото под названием псж
Желаю ему остаться в реале
А если и переходить в другой клуб, то только не в болото под названием псж