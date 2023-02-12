ПСЖ предложил более 100 млн евро за Винисиуса. «Реал» ответил отказом

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вчера, 10:39

ПСЖ предпринял попытку подписать нападающего «Реала» .

По данным источника, парижский клуб сделал «сливочным» предложение в размере 135 млн евро за трансфер бразильца, однако получил отказ. В «Реале» заявили, что форвард не продаётся.

Однако в будущем существует вероятность сделки по обмену Винисиуса на .