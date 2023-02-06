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Жена Дани Алвеса посетила футболиста в тюрьме

сегодня, 11:27

Жоана Санс, жена Даниэля Алвеса, посетила своего супруга в тюрьме.

Экс-защитник «Барселоны» может получить от 4 до 12 лет тюремного заключения. Футболиста обвиняют в домогательствах к женщине на дискотеке.

Жоана Санс заявила, что не оставит Алвеса одного в худший момент в его жизни.

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m6u4jvj2pb9a
m6u4jvj2pb9a
сегодня в 12:00, ред.
Жоана Санс заявила, что не оставит Алвеса одного в худший момент в его жизни, ...

а постарается максимально усугубить этот момент и специально дождалась свиданки чтобы отходить любвеобильного муженька сковородкой.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:59
Посетила и посетила. На то она и жена.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:32
Передачку притаранила, шобы не голодал...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:31
Передачку "притаранила"....
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