Жена Дани Алвеса посетила футболиста в тюрьме

Жоана Санс, жена Даниэля Алвеса, посетила своего супруга в тюрьме.
Экс-защитник «Барселоны» может получить от 4 до 12 лет тюремного заключения. Футболиста обвиняют в домогательствах к женщине на дискотеке.
Жоана Санс заявила, что не оставит Алвеса одного в худший момент в его жизни.
а постарается максимально усугубить этот момент и специально дождалась свиданки чтобы отходить любвеобильного муженька сковородкой.
а постарается максимально усугубить этот момент и специально дождалась свиданки чтобы отходить любвеобильного муженька сковородкой.