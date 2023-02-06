Жена Дани Алвеса посетила футболиста в тюрьме

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сегодня, 11:27

Жоана Санс, жена , посетила своего супруга в тюрьме.

Экс-защитник «Барселоны» может получить от 4 до 12 лет тюремного заключения. Футболиста обвиняют в домогательствах к женщине на дискотеке.

Жоана Санс заявила, что не оставит Алвеса одного в худший момент в его жизни.