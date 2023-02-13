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Страховка от скуки и бонусы на экспрессы: новые акции Мелбет перед ЛЧ и ЛЕ

сегодня, 20:58

На этой неделе стартуют 2 главных футбольных события зимнего сезона — Лига чемпионов и Лига Европы. К началу серии жарких встреч букмекерская компания Мелбет подготовила специальные акции для любителей футбола.

Для любителей одинарных пари и результативных матчей БК «Мелбет» возвращает «Страховку от скуки». Для участия в акции необходимо заключить пари в прематче от 2000 р. на события Лиги Чемпионов или Лиги Европы. Если матч закончится со счетом 0:0, игрок получит фрибет 500 р. в качестве компенсации за скучный футбол. Акция действительна для исходов П1, П2 или точный счет (кроме 0:0).

А для ценителей больших экспрессов в «Мелбет» подготовили акцию «Гранд Экспресс». Собирай экспресс от трех любых событий на сумму от 500 р., получай бонусный коэффициент к купону и умножай свой выигрыш! Каждое событие в купоне должно иметь коэффициент не менее 1,5. Чем больше событий в экспрессе – тем выше бонусный коэффициент.

Чтобы принять участие в акциях необходимо пройти регистрацию на сайте или в мобильном приложении букмекера. Участвуйте в новых акциях и наслаждайтесь футболом вместе с БК Мелбет.

С полными условиями акции можно ознакомится по ссылке — https://www.melbet.ru/ru/promotions/0

Страховка от скуки и бонусы на экспрессы: новые акции Мелбет перед ЛЧ и ЛЕ

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Источник: soccer.ru
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