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Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ

вчера, 17:45
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Канадский рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира над сборной Франции.

Фотографию купона со ставкой артист опубликовал в своих соцсетях. Если команда Аргентины выиграет, Дрейк получит 2,75 миллиона долларов.

Примечательно, что существует «проклятие Дрейка». Если канадский рэпер поддерживает какую-то спортивную команду, то она проигрывает в этом матче.

Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:19
Рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022
Интересно куш какой)
Барeт Гейл
Барeт Гейл
вчера в 23:58
Так он проиграл, в основное время ничья.
minai
minai
вчера в 21:33
Поздравляю, чувак !
Ironigor
Ironigor ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:01
Теперь то может быть.
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:00
Последнее слово неправильное, Франция.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:03, ред.
Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ .
Подробнее:
«Ставлю на победу Аргентины, она одолеет Францию, вот это будет атмосфера», — сказал Дрейк.
В сети давно знакомы с таким явлением как «проклятие Дрейка»: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение. Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счётом 3-1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.

Затем «проклятие Дрейка» заметили в бое между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — репер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов . Так что проклятие Дрейка как чёрная метка , досвидос сборная Аргентинос !)
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Прощай лимон 🍋 !!!))
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