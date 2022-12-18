Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ .

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вчера, 17:45

Канадский рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира над сборной Франции.

Фотографию купона со ставкой артист опубликовал в своих соцсетях. Если команда Аргентины выиграет, Дрейк получит 2,75 миллиона долларов.

Примечательно, что существует «проклятие Дрейка». Если канадский рэпер поддерживает какую-то спортивную команду, то она проигрывает в этом матче.