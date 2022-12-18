Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ .

Канадский рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира над сборной Франции.
Фотографию купона со ставкой артист опубликовал в своих соцсетях. Если команда Аргентины выиграет, Дрейк получит 2,75 миллиона долларов.
Примечательно, что существует «проклятие Дрейка». Если канадский рэпер поддерживает какую-то спортивную команду, то она проигрывает в этом матче.
Интересно куш какой)
Интересно куш какой)
Подробнее:
«Ставлю на победу Аргентины, она одолеет Францию, вот это будет атмосфера», — сказал Дрейк.
В сети давно знакомы с таким явлением как «проклятие Дрейка»: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение. Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счётом 3-1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.
Затем «проклятие Дрейка» заметили в бое между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — репер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов . Так что проклятие Дрейка как чёрная метка , досвидос сборная Аргентинос !)
Подробнее:
«Ставлю на победу Аргентины, она одолеет Францию, вот это будет атмосфера», — сказал Дрейк.
В сети давно знакомы с таким явлением как «проклятие Дрейка»: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение. Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счётом 3-1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.
Затем «проклятие Дрейка» заметили в бое между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — репер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов . Так что проклятие Дрейка как чёрная метка , досвидос сборная Аргентинос !)