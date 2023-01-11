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Матч «Арсенала» в Кубке Англии изучат на предмет подозрительных ставок

вчера, 22:46
Оксфорд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Оксфорд Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Английская Футбольная Ассоциация (FA) намерена провести расследование относительно аномальных ставок на матч Кубка между «Оксфордом» и «Арсеналом» (0:3), который состоялся в понедельник, 9 января.

Подозрение вызвала ставка на то, что желтую карточку получит игрок «Оксфорда» Кьярон Браун. Это событие в итоге случилось на 59-й минуте.

Сообщается, что у FA есть доказательства того, что еще до матча неизвестные продавали в Сети информацию о том, что Браун будет предупрежден.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:41

"Спалились" короче...
Gahi
Gahi
сегодня в 03:08
А ещё лучше проверить арбитра матча, особенно в АПЛ где в одном случае они дают жёлтую карточку, а в друом случае допускают слишком жёсткую вести борьбу во время игры. Так что возможен и такой вариант, где арбитр через подставных людей делает свои ставки.
drug01
drug01
сегодня в 00:51
Хорошо что за таким результатом внимательно следят, теперь надо довести дело до конца
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:19
А что, нормально придумано. Получить карточку специально и без подозрений относительно легко. Тут главное на ставках не зарываться, но, видимо, не вышло.
Гость
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