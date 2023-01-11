Матч «Арсенала» в Кубке Англии изучат на предмет подозрительных ставок

1673466404

вчера, 22:46

Английская Футбольная Ассоциация (FA) намерена провести расследование относительно аномальных ставок на матч Кубка между «Оксфордом» и «Арсеналом» (0:3), который состоялся в понедельник, 9 января.

Подозрение вызвала ставка на то, что желтую карточку получит игрок «Оксфорда» . Это событие в итоге случилось на 59-й минуте.

Сообщается, что у FA есть доказательства того, что еще до матча неизвестные продавали в Сети информацию о том, что Браун будет предупрежден.