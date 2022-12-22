От Почеттино до Руни и Венгера. Их видят сменщиками Саутгейта

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сегодня, 00:11

Изучаем котировки букмекеров.

Сообщения, что Гарет Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии до 2024 года, вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то считает его работу у руля английской команды выдающейся, а кто-то уверен, что именно из-за Саутгейта очень талантливое и мощное поколение английских футболистов так и не может пока выиграть трофей, несмотря на постоянные надежды. Разумеется, никого не может просто взять и убедить заявление о сохранении места Саутгейта. В тренерском мире ни в чем нельзя быть уверенным. А поэтому всегда анализируются те или иные альтернативные варианты. На тот случай, если партия недовольных Саутгейтом все же победит. У каждого варианта есть своя вероятность. Давайте оценим те, которые рассматриваются выше остальных.

Маурисио Почеттино – 4 к 1

Аргентинский специалист все еще остается безработным, хотя котируется на уровне топ-тренеров. Опыт работы в Англии у него богатый, правда, с клубами. Он вывел на новый уровень «Тоттенхэм», попытал счастья в ПСЖ , пусть и не очень успешно. Тем не менее доверие к нему высокое, за свою карьеру он не раз оказывался хитрее тех же Гвардиолы с Клоппом. Хотя отсутствие больших трофеев может настораживать.

Томас Тухель – 5 к 1

А вот у Тухеля проблем с решающими матчами на вылет проблем нет вообще. Например, ни разу за свою карьеру он не проигрывал в полуфиналах. Правда, до них нужно добраться. И это ему удавалось нередко. Он привел не самый идеальный «Челси» к победе в Лиге чемпионов, почти сделал то же самое с ПСЖ . Тухель мог бы поставить надежный футбол сборной Англии и обеспечить стабильность в плей-офф – то, что нужно. Но вот хочет ли он сам переключаться с клубного футбола на национальный? Вряд ли. Гораздо более вероятно, что он найдет себе место в топ-клубе. Ну, или в сборной Германии.

Брендан Роджерс – 8 к 1

Это был бы интригующий вариант. Роджерс достаточно гибкий тренер, который любит контроль мяча. Его футбол более интересный, чем у того же Тухеля. При этом, может, менее эффективный. Опыт выстраивания иерархии в командах у Роджерса большой. В Англии у него достаточно хорошая репутация. А с учетом дефицита качественных отечественных тренеров кандидатуру Роджерса могут поддержать многие. И, кажется, сам он готов к тому, чтобы что-то поменять кардинально и взяться за сборную.

Эдди Хау – 10 к 1

Есть тренеры, которых молва постоянно считает самыми перспективными и готовыми для своих сборных. Вот Хау считался будущим тренером сборной Англии с тех пор, как он вывел «Борнмут» в Премьер-Лигу. Хау прекрасно развивает игру своих команд, четко управляет людьми, эффективно работает со СМИ и публикой. Почти идеальная кандидатура. Недаром разбогатевший «Ньюкасл» сделал на него ставку. И даже без внушительного набора звезд он с «сороками» устраивает прорыв. Единственная проблема в том, что работа Хау в «Ньюкасле» далека от завершения. Сам он заявлял, что в случае работы в сборной ему будет не хватать повседневного управления.

Грэм Поттер – 12 к 1

В Англии Поттера считают одним из самых интеллектуальных современных отечественных тренеров. Он умеет располагать к себе, а главное – умеет работать эффективно с разным материалом. Ему удалось поднять до невиданных высот скромный «Брайтон». Поттер ставит привлекательный футбол, что уже подкупает. Но пока его кандидатура именно на пост тренера сборной кажется преждевременной. Нужно подождать более масштабного успеха.

Стивен Джеррард – 16 к 1

Джеррард уже сделал себя легендой английского футбола. И у него есть определенный опыт в качестве тренера. Неплохой опыт. Он показал, что может ставить интенсивный увлекательный футбол. Согласитесь, всегда есть большой соблазн увидеть симпатичного многим болельщикам бывшего игрока в роли тренера сборной. Но репутация Джеррарда чуть смазалась в конце работы с «Астон Виллой». Поэтому на данном этапе карьеры назначение Джеррарда выглядело бы неуместным популизмом.

Фрэнк Лэмпард – 16 к 1

Как и Джеррард котируется Лэмпард. И ситуация в чем-то похожая. В тренерской работе Лэмпарда тоже были проблески, тоже временами намечалась крепкая уверенная игра. Но стабильности не хватало. Так что Лэмпарду в сборную, кажется, идти рано. Да и в клубном футболе он явно еще не наигрался. Им с Джеррардом еще нужно наработать тактические тренерские навыки.

Стив Купер – 16 к 1

Купер проделал хорошую работу со скромным «Ноттингем Форест». Но более важен его опыт работы с юношеской сборной Англии. Причем успешный опыт. Учитывая историю Саутгейта, можно было бы попытаться повторить путь. Купер был бы интересным выбором. Возможно, он бы стал фаворитом в этой гонке, если бы Саутгейт ушел летом, когда Купер был на пике популярности. Но начало сезона с «Ноттингемом» смазало впечатление.

Уэйн Руни – 18 к 1

Опять возвращаемся к недавним легендам-игрокам. Руни наравне с Джеррардом и Лэмпардом ассоциируется со звездным статусом предыдущего поколения. Однако его текущий тренерский опыт пока не впечатляет и явно не тянет на то, чтобы быть в первых рядах специалистов, на которых взглянут, раздумывая, кого бы пригласить в сборную Англии.

Арсен Венгер – 25 к 1

Французский ветеран тренерского цеха не заявлял, что уходит из футбола. Порой по его интервью и рассуждениям видно, что он скучает по тренерской работе. (Пусть Аршавин считает иначе). И кто же может знать английский футбол лучше, чем этот француз? Мало таких. В какой-то момент Венгеру прочили место в сборной Англии всерьез, он был в числе фаворитов. Но сейчас, кажется, что это маловероятно.