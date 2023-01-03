Букмекер отказывается отдавать болельщику выигрыш за ставку на Месси

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вчера, 18:53

Болельщик Лиам Манифолд был уверен в том, что, поставив 10 фунтов стерлингов в начале чемпионата мира 2022, выиграл 15 тысяч после того, как правильно предсказал, что Аргентина победит Францию в финале и что получит приз лучшему игроку турнира.

На следующий день он помчался в букмекерскую контору, чтобы забрать свой огромный выигрыш, но ему сказали, что его ставка недействительна и что ему предложат менее 5% от того, на что он рассчитывал.

Я пошел обналичить ставку, а они сказали, что ее не следовало делать, и предложили мне за нее 660 фунтов.

Ему сказали, что ставки, которые он сделал, слишком тесно связаны, чтобы их можно было включить в экспресс, несмотря на то, что сотрудники в ноябре приняли его ставку без каких-либо проблем.

Представитель конторы пояснил:

Все эти три события тесно связаны друг с другом, поэтому цены, которые предлагались на них по отдельности, не могут быть включены в множественную ставку. Если Аргентина и Франция вышли в финал, то шансы Аргентины на победу увеличиваются, если эта команда побеждает, то Месси, вероятнее всего, станет лучшим футболистом турнира.

Болельщика это объяснение не убедило, он намерен решить данный вопрос при поддержке независимого комитета по рассмотрению жалоб.