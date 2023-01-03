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Букмекер отказывается отдавать болельщику выигрыш за ставку на Месси

вчера, 18:53

Болельщик Лиам Манифолд был уверен в том, что, поставив 10 фунтов стерлингов в начале чемпионата мира 2022, выиграл 15 тысяч после того, как правильно предсказал, что Аргентина победит Францию в финале и что Лионель Месси получит приз лучшему игроку турнира.

На следующий день он помчался в букмекерскую контору, чтобы забрать свой огромный выигрыш, но ему сказали, что его ставка недействительна и что ему предложат менее 5% от того, на что он рассчитывал.

Я пошел обналичить ставку, а они сказали, что ее не следовало делать, и предложили мне за нее 660 фунтов.

Ему сказали, что ставки, которые он сделал, слишком тесно связаны, чтобы их можно было включить в экспресс, несмотря на то, что сотрудники в ноябре приняли его ставку без каких-либо проблем.

Представитель конторы пояснил:

Все эти три события тесно связаны друг с другом, поэтому цены, которые предлагались на них по отдельности, не могут быть включены в множественную ставку. Если Аргентина и Франция вышли в финал, то шансы Аргентины на победу увеличиваются, если эта команда побеждает, то Месси, вероятнее всего, станет лучшим футболистом турнира.

Болельщика это объяснение не убедило, он намерен решить данный вопрос при поддержке независимого комитета по рассмотрению жалоб.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:31
Жулики. А зачем тогда принимали такую ставку
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:55
Видимо скандальная. эта коммерческая структура.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:17

Лучше не скажешь...
salleeh
salleeh
вчера в 22:24
Ставки не нужно делать в двух случаях: если у вас есть деньги и если у вас нет денег…
Triem
Triem
вчера в 21:59
Не вижу никакой тесной связи в предсказании финала Аргентина и Франция, да т Месси могли и не давать приз! Правильно парень поступает!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:13
Жулики-они везде жулики,а буки-это легальные жулики.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:53
Букмекеры - это кидалово.
adekvat
adekvat
вчера в 20:41
Как так ставку приняли значит в суде проиграют.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:37
Теперь всем, кто поставил на победу Франции в финале над Аргентиной и на то, что лучшим признают Мбаппе, после такого объяснения надо смело требовать с букмекеров возврат ставок, так как им не стоило принимать подобные ставки.
А вообще зря они так, ведь если этот парень выиграет, то снимет намного больше.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:31
Какая-то мутная история...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Судиться с ними надо. Удачи тебе паренёк.
Гость
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