Для оформления Fan ID будет разработано мобильное приложение

Пресс‑служба Министерства цифрового развития сообщает, что Fan ID скоро можно будет оформить с помощью мобильного приложения.
Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе.
Приложение «Карта болельщика» пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие. Бета-версия приложения уже доступна.
Функции, которые уже доступны:
- оформление Карты болельщика на себя и на детей.
- предъявление билета, абонемента или аккредитации при проходе на матч даже без доступа в интернет.
- передача билета другому человеку.
- возможность узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте.
- возможность добавить спортивное событие в календарь.
- возможность перейти на сайт клуба для покупки билета.
- возможность узнать о бонусных программах клубов.
Отмечается, что Карту болельщика уже получили 375 000 граждан.