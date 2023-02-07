Для оформления Fan ID будет разработано мобильное приложение

Пресс‑служба Министерства цифрового развития сообщает, что Fan ID скоро можно будет оформить с помощью мобильного приложения.

Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе.