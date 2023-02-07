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Для оформления Fan ID будет разработано мобильное приложение

сегодня, 11:54

Пресс‑служба Министерства цифрового развития сообщает, что Fan ID скоро можно будет оформить с помощью мобильного приложения.

Чтобы сервисы Карты болельщика стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе.

Приложение «Карта болельщика» пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и клубов и представителям СМИ для прохода на мероприятие. Бета-версия приложения уже доступна.

Функции, которые уже доступны:

- оформление Карты болельщика на себя и на детей.

- предъявление билета, абонемента или аккредитации при проходе на матч даже без доступа в интернет.

- передача билета другому человеку.

- возможность узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте.

- возможность добавить спортивное событие в календарь.

- возможность перейти на сайт клуба для покупки билета.

- возможность узнать о бонусных программах клубов.

Отмечается, что Карту болельщика уже получили 375 000 граждан.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:29
Осталось только ещё организовать оформление Fan ID в киосках продажи проездных билетов и газетных киосках, но, думаю, что их продажу в метро и переходах организуют раньше всех.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:05
Интересно, многим ли придёт в голову установить приложение, целью которого буквально является исключительно слежка за тем, куда ты ездишь и на какие матчи ходишь? Ни о какой "безопасности" речи не идёт.... То есть за все время существования фан айди на стадион нельзя было попасть, если у тебя нет интернета? Я уж молчу про, то что телефон может тупо сесть или вырубиться на морозе, а также есть пенсионеры, которые в принципе не пользуются смартфонами.... Ну а так что, колхоз дело добровольное....
Гость
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