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Кержаков прокомментировал своё назначение главным тренером «Кармиотиссы»

сегодня, 16:14

Главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков дал первые комментарии после назначения в кипрский клуб.

Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.

Какие задачи поставило руководство «Кармиотиссы»? Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружен в процесс. Естественно, первоочередная цель — познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично — показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.

Контракт заключён до конца сезона с возможностью продления.

Контактировал ли с Александром Кокориным? Да, я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьёй только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:59
Сложно ему будет, ведь все ждут чуда.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ hqdm3yv2r8ez (раскрыть)
сегодня в 17:59
)
Futurista
Futurista
сегодня в 17:54, ред.
Видимо другой возможности официально свалить из России на юга не было...
Сп62
Сп62
сегодня в 17:44
Удачи Александру.
hqdm3yv2r8ez
hqdm3yv2r8ez
сегодня в 17:14
Контактировал ли с Александром Кокориным? Да, я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьёй только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!

После этого интервью кипрские рестораторы начали массово фиксировать стулья в своих заведениях саморезами к полу
sova147
sova147 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 17:04
Покажет себя и возглавит Зенит!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 16:58
Странно что ему вообще где то место нашлось!)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:24
Странно что ему не нашлось места в России
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