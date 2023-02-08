Кержаков прокомментировал своё назначение главным тренером «Кармиотиссы»

Главный тренер «Кармиотиссы» дал первые комментарии после назначения в кипрский клуб.

Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере, я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.

Какие задачи поставило руководство «Кармиотиссы»? Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружен в процесс. Естественно, первоочередная цель — познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично — показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.

Контракт заключён до конца сезона с возможностью продления.

Контактировал ли с Александром Кокориным? Да, я с Сашей на связи, мы общались и до моего назначения, и после. Пока не виделись — мы с семьёй только прилетели на Кипр — но обязательно увидимся!