Главный тренер «Саутгемптона» уволен через 3 месяца после назначения

Пресс-служба «Саутгемптона» объявила об отставке Натана Джонса с должности главного тренера клуба.
49-летний специалист работал со «святыми» с ноября 2022 года. За это время «Саутгемптон» провёл 8 матчей, из которых проиграл 7.
Увольнение Джонса — девятая отставка тренера в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги.
PS Пока это все напоминает сезоны 2004 и 2005 когда вылетели, так тоже тогда меняли пока не оказались в чемпионшипе, хотя даже Реднапп ничего не смог поделать. Из всех попробовать бы Эллардайса, но мне кажется Саутгемптон безнадежен в этом сезоне.
PS Пока это все напоминает сезоны 2004 и 2005 когда вылетели, так тоже тогда меняли пока не оказались в чемпионшипе, хотя даже Реднапп ничего не смог поделать. Из всех попробовать бы Эллардайса, но мне кажется Саутгемптон безнадежен в этом сезоне.