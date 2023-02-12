Главный тренер «Саутгемптона» уволен через 3 месяца после назначения

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вчера, 13:37

Пресс-служба «Саутгемптона» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

49-летний специалист работал со «святыми» с ноября 2022 года. За это время «Саутгемптон» провёл 8 матчей, из которых проиграл 7.

Увольнение Джонса — девятая отставка тренера в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги.