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Главный тренер «Саутгемптона» уволен через 3 месяца после назначения

вчера, 13:37

Пресс-служба «Саутгемптона» объявила об отставке Натана Джонса с должности главного тренера клуба.

49-летний специалист работал со «святыми» с ноября 2022 года. За это время «Саутгемптон» провёл 8 матчей, из которых проиграл 7.

Увольнение Джонса — девятая отставка тренера в нынешнем сезоне Английской Премьер-Лиги.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:08
"Святые" пошли на крайние. хирургические меры!)
DXTK
DXTK ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
Как бы с экономить, но скупой платит дважды. С тем же успехом могли и Хазенхрюнтеля оставить, или поставить кто по сильнее. Главное Астон виллу возглавил Эмери, Вулверх Лопетеги Эвертон Дайч, а Саут первым уволил и взял физрука из чемпионшипа........

PS Пока это все напоминает сезоны 2004 и 2005 когда вылетели, так тоже тогда меняли пока не оказались в чемпионшипе, хотя даже Реднапп ничего не смог поделать. Из всех попробовать бы Эллардайса, но мне кажется Саутгемптон безнадежен в этом сезоне.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Да непримено на следующем месте работы он укажет это в анкете - Я обыграл Гвардиолу и МС.
Тем временем Лутон Таун без Джонса метит в АПЛ находится в стыках, я вообще не понимаю зачем ставить тренера который ничего не добился, его по аналогичному результату убрали из Стока.

PS можно было бы попробовать Эллардайса
Elliada
Elliada
вчера в 14:49
Зато Сити обыграл в Кубке Лиги. Может похвастаться
shlomo
shlomo
вчера в 13:49
Не долго музыка играла... а когда его назначали о чем думали?
Гость
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