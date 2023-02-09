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С людьми из «Спартака» советовались при выборе Тедеско тренером Бельгии

сегодня, 11:42

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал о том, как принималось решение о назначении Доменико Тедеско главным тренером сборной страны.

Решение принималось коллективно совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились преимущественно онлайн-встречи.

Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным. Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности.

В шорт-листе было пять более опытных и взрослых кандидатов, однако выбор был единогласным, Тедеско был более приоритетным выбором для нас.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:42
Разумный подход к решению вопроса.

А вот Локо взял нападающего как кота в мешке...))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:51
То есть бельгийская федерация со всей серьёзностью подошла к назначению Тедеско на пост главного тренера, изучив все сведения с прежних мест работы в том числе и от клуба "Спартак" Москва.
rfdje4m3yrdk
rfdje4m3yrdk
сегодня в 11:43
Слово Зухры явно стало решающим
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