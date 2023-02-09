С людьми из «Спартака» советовались при выборе Тедеско тренером Бельгии

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал о том, как принималось решение о назначении Доменико Тедеско главным тренером сборной страны.
Решение принималось коллективно совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились преимущественно онлайн-встречи.
Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным. Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности.
В шорт-листе было пять более опытных и взрослых кандидатов, однако выбор был единогласным, Тедеско был более приоритетным выбором для нас.
Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год.
А вот Локо взял нападающего как кота в мешке...))
А вот Локо взял нападающего как кота в мешке...))