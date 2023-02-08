В Футбольной ассоциации Бельгии назвали причины назначения Тедеско

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен объяснил назначение немецкого тренера Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор.
возможен чудесный успех
возможен чудесный успех
Ничего особенного Доминик как тренер из себя не представляет.
Ничего особенного Доминик как тренер из себя не представляет.