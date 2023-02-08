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В Футбольной ассоциации Бельгии назвали причины назначения Тедеско

сегодня, 14:37

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен объяснил назначение немецкого тренера Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 17:52
Наверное, смотрели Тедеско в РПЛ, не иначе.
112910415
112910415
сегодня в 17:14
риск - благородное дело !
возможен чудесный успех
Malhira
Malhira ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 16:23
Путаешь. В Герте сейчас Сандро Шварц, тот который в Динамо был.
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 16:01
Какое вообще отношение Тедеско имеет или имел к Герте?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:20
Он был самым интересным))) Да он в России такие "представления" давал-залюбуешься)))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:57
Не понимаю за какие заслуги. Герта при нем показывает беспросветную игру и сидит в зоне вылета.

Ничего особенного Доминик как тренер из себя не представляет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:41
Просто хороший тренер.
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