В Футбольной ассоциации Бельгии назвали причины назначения Тедеско

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации объяснил назначение немецкого тренера главным тренером сборной Бельгии.

У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор.