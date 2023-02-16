Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяБразилия. Серия А 2023

За расизм в Бразилии с команд будут снимать очки

вчера, 09:54

В чемпионате Бразилии за расизм команды будут лишаться баллов.

Данную меру в регламент внесет Бразильская конфедерация футбола (CBF). Команды, чьи болельщики или сотрудники будут уличены в проявлении расизма, будут наказаны лишением очков. 20 клубов высшего дивизиона одобрили это правило. Оно вступит в силу уже в новом розыгрыше Кубка Бразилии, который начинается 22 февраля.

CBF стала первой футбольной федерацией, которая ввела подобную меру. Президент организации Эдналдо Родригес является первым темнокожим, который возглавил CBF. Он считает борьбу с расизмом в футболе одним из приоритетов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с espn.com Фото: Сайт sportskeeda.com
Директора футбольного союза Болгарии раскритиковали за слова о легионерах
28 января
«Лацио» за поведение фанатов наказан частичным закрытием трибун
06 января
Роналдо раскритиковал проявление расизма в адрес Винисиуса Жуниора
03 января
Анчелотти: «Расизм — проблема не Ла Лиги, а общества и культуры»
02 января
ОфициальноФедерация футбола Франции пожалуется на расизм в отношении игроков сборной
20 декабря 2022
Тренер Марокко: «Многие тренеры из Африки могут работать в Европе»
09 декабря 2022
Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:16
В Бразилии реально большие проблемы с расизмом? Там же население разноцветное, причём всегда было таковым
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:15
Теперь игры будут начинаться с коленопреклонения?
......Дык они все там шоколадного цвета, как минимум)
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:41
Интересно, появление белого игрока на поле уже считается расизмом? Или пока еще можно?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:27
Ну вот и ладненько. И за ЛГБТ !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 