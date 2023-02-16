За расизм в Бразилии с команд будут снимать очки

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вчера, 09:54

В чемпионате Бразилии за расизм команды будут лишаться баллов.

Данную меру в регламент внесет Бразильская конфедерация футбола ( CBF ). Команды, чьи болельщики или сотрудники будут уличены в проявлении расизма, будут наказаны лишением очков. 20 клубов высшего дивизиона одобрили это правило. Оно вступит в силу уже в новом розыгрыше Кубка Бразилии, который начинается 22 февраля.