За расизм в Бразилии с команд будут снимать очки

В чемпионате Бразилии за расизм команды будут лишаться баллов.
Данную меру в регламент внесет Бразильская конфедерация футбола (CBF). Команды, чьи болельщики или сотрудники будут уличены в проявлении расизма, будут наказаны лишением очков. 20 клубов высшего дивизиона одобрили это правило. Оно вступит в силу уже в новом розыгрыше Кубка Бразилии, который начинается 22 февраля.
CBF стала первой футбольной федерацией, которая ввела подобную меру. Президент организации Эдналдо Родригес является первым темнокожим, который возглавил CBF. Он считает борьбу с расизмом в футболе одним из приоритетов.
......Дык они все там шоколадного цвета, как минимум)
......Дык они все там шоколадного цвета, как минимум)