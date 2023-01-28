Директора футбольного союза Болгарии раскритиковали за слова о легионерах

1674901806

вчера, 13:30

Технический директор Болгарского футбольного союза Георгий Иванов подвергся критике за свои слова.

Иванов ранее сказал о том, что хочет посмотреть на национальную команду, состоящую исключительно из болгар. И добавил, что пока он директор, за сборную не будут играть иностранные футболисты, а также люди с другим цветом кожи.

Несмотря на негативную реакцию, функционер остался при своём мнении, заявив, что можно по-разному интерпретировать сказанное, особенно если вырвать слова из контекста. Иванов сказал, что разделяет клубы и сборную.