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Директора футбольного союза Болгарии раскритиковали за слова о легионерах

вчера, 13:30

Технический директор Болгарского футбольного союза Георгий Иванов подвергся критике за свои слова.

Иванов ранее сказал о том, что хочет посмотреть на национальную команду, состоящую исключительно из болгар. И добавил, что пока он директор, за сборную не будут играть иностранные футболисты, а также люди с другим цветом кожи.

Несмотря на негативную реакцию, функционер остался при своём мнении, заявив, что можно по-разному интерпретировать сказанное, особенно если вырвать слова из контекста. Иванов сказал, что разделяет клубы и сборную.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:03
Всё меняется....
Думаю французы полвека назад тоже не так представляли нынешнюю сборную...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Постарался после интервью "выкрутиться", но мне кажется,что ему ещё его слова "аукнутся".
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