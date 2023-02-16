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Браим Диас продлит контракт с «Реалом»

вчера, 12:47

Полузащитник Браим Диас подпишет с «Реалом» новое соглашение.

На данный момент игрок выступает за «Милан» на правах аренды. Новый договор со «сливочными» будет действовать до 2027 года. Текущее соглашение футболиста с клубом из Мадрида рассчитано до 2025-го. Зарплата Диаса повысится, но пока что нельзя сказать, где он проведет следующий сезон.

Во многом это зависит от Марко Асенсио: если он покинет команду летом в качестве свободного агента, то Диас может вернуться в следующем сезоне в Мадрид. Диас выступает за «Милан» на правах аренды с 2020 года, он забил 16 голов и отдал 10 голевых передач в 106 поединках за «россонери».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:11
Я думаю он в Милане ещё на сезон останется!
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