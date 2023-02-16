Представители Месси и ПСЖ ведут переговоры по новому контракту

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вчера, 11:16

Представители нападающего и ПСЖ провели первый этап переговоров касательно нового соглашения.

Известно, что со стороны игрока диалог ведет Хорхе Месси, отец Лионеля. Срок действия нового соглашения, зарплата и также прочие условия еще будут обсуждаться. Ожидается, что новая встреча произойдет в ближайшие недели.