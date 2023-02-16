Представители Месси и ПСЖ ведут переговоры по новому контракту

Представители нападающего Лионеля Месси и ПСЖ провели первый этап переговоров касательно нового соглашения.
Известно, что со стороны игрока диалог ведет Хорхе Месси, отец Лионеля. Срок действия нового соглашения, зарплата и также прочие условия еще будут обсуждаться. Ожидается, что новая встреча произойдет в ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что Месси хочет перейти в клуб МЛС.
Скоро 36, а он играет почти каждый матч, будто ему 20
Трофей мечты взят, что ему еще делать в футболе?
Скоро 36, а он играет почти каждый матч, будто ему 20
Трофей мечты взят, что ему еще делать в футболе?
Абсолютно логичное и правильное решение. Возраст берет свое и нужно вовремя уйти. Да и штатовский чемпионат весьма приличный.
Абсолютно логичное и правильное решение. Возраст берет свое и нужно вовремя уйти. Да и штатовский чемпионат весьма приличный.
Отец Лионеля....
Отец Лионеля....