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Представители Месси и ПСЖ ведут переговоры по новому контракту

вчера, 11:16

Представители нападающего Лионеля Месси и ПСЖ провели первый этап переговоров касательно нового соглашения.

Известно, что со стороны игрока диалог ведет Хорхе Месси, отец Лионеля. Срок действия нового соглашения, зарплата и также прочие условия еще будут обсуждаться. Ожидается, что новая встреча произойдет в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Месси хочет перейти в клуб МЛС.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 13:20
Надо продлить до 50 лет минимум..
wrathofkillx
wrathofkillx ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:32
Думаю, просто устает.
Скоро 36, а он играет почти каждый матч, будто ему 20
Трофей мечты взят, что ему еще делать в футболе?
протон
протон
вчера в 12:14
в принципе вполне реально,, учитывая ,что у него оставалась в футболе одна мечта и он ее исполнил. На закате покайфует в штатах, а после не исключено, что в Аргентине последний сезон проведет.
Абсолютно логичное и правильное решение. Возраст берет свое и нужно вовремя уйти. Да и штатовский чемпионат весьма приличный.
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:05
Главный вопрос-ЗАРПЛАТА,ходить пешком и получать кучу бабла -главное условие Меськи!!!
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:52
Смысл Месси уходить из ПСЖ?? Новая команда - снова трудная адаптация. Через год КА, нужно готовится. Тем более, что ПСЖ по деньгам не обидит, можно выиграть парочку трофеев и играть в ЛЧ. Контракт продлит. Не сомневаюсь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:44

Отец Лионеля....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:35
Вчерась свистели, что Месси не хотел играть в ПСЖ и мылиться в МЛС)
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