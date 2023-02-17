Кроос: «Суперлига заслуживает ещё одного шанса»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос полагает, что проект Суперлиги достоин поддержки.
Мне кажется, мы еще увидим Суперлигу, и тому есть несколько причин. Сама идея стала другой и заслуживает того, чтобы её услышать.
Если внимательно изучить ситуацию со всех сторон, то можно понять, что УЕФА – это отнюдь не друзья футбольных фанатов. Суперлига на данный момент не планирует исключать какие-либо клубы из числа кандидатов. И там вообще не будет постоянных участников-основателей.
Сейчас это открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Они не нуждаются в УЕФА.
Я думаю, Суперлига заслуживает ещё одного шанса.
Я понимаю когда богачи хотят больше бабла, и не хотят его делить с УЕФА и с нищими клубами. Но футболистам то нельзя забывать о своих корнях, если бы не футбол и болельщики кем бы вы были?!
Я понимаю когда богачи хотят больше бабла, и не хотят его делить с УЕФА и с нищими клубами. Но футболистам то нельзя забывать о своих корнях, если бы не футбол и болельщики кем бы вы были?!