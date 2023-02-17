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Кроос: «Суперлига заслуживает ещё одного шанса»

сегодня, 11:09

Полузащитник «Реала» Тони Кроос полагает, что проект Суперлиги достоин поддержки.

Мне кажется, мы еще увидим Суперлигу, и тому есть несколько причин. Сама идея стала другой и заслуживает того, чтобы её услышать.

Если внимательно изучить ситуацию со всех сторон, то можно понять, что УЕФА – это отнюдь не друзья футбольных фанатов. Суперлига на данный момент не планирует исключать какие-либо клубы из числа кандидатов. И там вообще не будет постоянных участников-основателей.

Сейчас это открытый турнир, которым занимаются клубы, а не УЕФА. Они не нуждаются в УЕФА.

Я думаю, Суперлига заслуживает ещё одного шанса.

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Реал  Кроос Тони
Перевод с as.com
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 19:36
Суперлига уже существует и развивается бурным темпом.Это все прекрасно понимают и пытаются тормознуть АПЛ.А вот не надо было Реалу и Барсе нагло грабить клубы Ла Лиги на телеправах,забирая на двоих половину всех денег что давались на 20 клубов.Нет с одной стороны конечно хорошо,забираешь деньги,играешь со слабыми клубами в тренировочном режиме по вечерам,не напрягаясь в свое удовольствие.Только вот мир вдруг стал глядеть АПЛ,лига где деньги надо зарабатывать трудом. Ла Лига кстати пересмотрела распределение денег от телеправ из за чего Реал с Барсой еще больше захотели Суперлигу
протон
протон
сегодня в 17:07
Так и есть. УЕФА давно прогнила. Клубы должны сами организовывать соревнования, без посредников, забирающих львиную долю.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:44
Суперлига не заслуживает ничего кроме забвения. Фанаты ясно дали понять, что им она не нужна. Только три клуба никак не успокоятся и активно топят за нее, всем остальным суперлига тоже не нужна.
agent Smith
agent Smith
сегодня в 12:58
УЕФА, конечно, не самая лучшая орагнизация. Но Суперлига убьёт футбол. Поэтому из двух зол выбор очевиден.
w1345ds
w1345ds
сегодня в 12:28
Как вы за***ли. Футбол должен быть для всех, а не для избранных.

Я понимаю когда богачи хотят больше бабла, и не хотят его делить с УЕФА и с нищими клубами. Но футболистам то нельзя забывать о своих корнях, если бы не футбол и болельщики кем бы вы были?!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:30
Очередной бунт на корабле УЕФА обязательно будет подавлен.
Гость
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