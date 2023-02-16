Шустер сравнил Месси и Марадону

Экс-футболист «Барселоны» сравнил нападающего ПСЖ и бывшего игрока сборной Аргентины .

Мы видим повзрослевшего Месси. Это уже не тот юноша, который очаровал всех своим футболом, для которого только это было важно. С опытом и возрастом он стал мудрее.

Вижу лишь одно небольшое различие, которое есть между Диего и Лео. Марадона был более открытым. Он всегда рассказывал всем о своих чувствах. Месси не может заявить: «Я умираю за свою страну, за свой народ». Это лишь в его мыслях. А Диего передавал свои чувства партнерам по команде и фанатам. Думаю, его любили так сильно по этой причине.

Месси держит это при себе, но его отношение к делу на поле мне кажется похожим.