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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Шустер сравнил Месси и Марадону

вчера, 12:15

Экс-футболист «Барселоны» Бернд Шустер сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси и бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадону.

Мы видим повзрослевшего Месси. Это уже не тот юноша, который очаровал всех своим футболом, для которого только это было важно. С опытом и возрастом он стал мудрее.

Вижу лишь одно небольшое различие, которое есть между Диего и Лео. Марадона был более открытым. Он всегда рассказывал всем о своих чувствах. Месси не может заявить: «Я умираю за свою страну, за свой народ». Это лишь в его мыслях. А Диего передавал свои чувства партнерам по команде и фанатам. Думаю, его любили так сильно по этой причине.

Месси держит это при себе, но его отношение к делу на поле мне кажется похожим.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 01:23
Очень даже сильно влияли
kindpennywise
kindpennywise ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:20
Ну если честно эти пенки не влияли на ход игр, все и так было ясно.
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:12
А добавленное лишнее время в матче с голландцами, когда они сравняли счёт, или два пенальти в ворота аргентинцев в финале - это тоже судейская помощь?
амурец
амурец ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:33
Назначали липовые во время матчей
Baggio R.
Baggio R. ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:05
Судьи били послематчевые пенальти?
salleeh
salleeh
вчера в 15:11
Принимают одно и тоже, просто дозы разные…🤔
амурец
амурец ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 14:49
А Месси не стал бы без судей
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:03
Не хай хлопец шо то сказал.
Лучший Лев Яшин !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:01
Вывод такой Марадона лучший, полностью согласен
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 13:55
Будем честны. Марадона не стал бы чемпионом мира с системой ВАР. Так что кто круче вопрос закрыт в пользу плеймейкера парижан
shlomo
shlomo
вчера в 13:36, ред.
Лионель добился главного своего трофея в жизни и теперь может играть в свое удовольствие. То, что его критикуют - это нормально, сейчас критикуют абсолютно всех, а великим игрокам всегда достаётся больше, не важно Месси это или Роналду. В Париже и дальше будет брать трофеи и в скором времени обойдёт Алвеса по трофеям за карьеру.....

А так вот зачем Марадонна принимал наркотики и бухал. Ради народа оказывается.....а "другой" просто отказывается идти по легкому пути, когда ему предлагали играть за сборную Испанию, и выбирает свою страну, которую и приводит в итоге к победе...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:15
Прочитав фамилию Шустер,я было начал сквернословить,но оказалось,что это не Савик,а Берндт...Пронесло!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 12:50
Марадона насколько был "открыт", что кокс и водка сами залетали ему в рот.. Кому нужна такая открытость...
протон
протон
вчера в 12:34
Марадона - это харизма, эмоции. Они с Месси абсолютно разные по характеру. Лео - это прежде всего про профессионализм
Разговоры про божий дар по большей части ложные . Это всегда пахота, работа над собой и изучение нюансов игры, анализ. Когда вы говорите про божий дар - обесцениваете всю работу Месси
А зачем Месси умирать за страну? Месси приносит для неё победы - Копа Америка и Чемпионат Мира.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:31
Это никакого отношения не имеет к самой игре .
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