Шустер сравнил Месси и Марадону

Экс-футболист «Барселоны» Бернд Шустер сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси и бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадону.
Мы видим повзрослевшего Месси. Это уже не тот юноша, который очаровал всех своим футболом, для которого только это было важно. С опытом и возрастом он стал мудрее.
Вижу лишь одно небольшое различие, которое есть между Диего и Лео. Марадона был более открытым. Он всегда рассказывал всем о своих чувствах. Месси не может заявить: «Я умираю за свою страну, за свой народ». Это лишь в его мыслях. А Диего передавал свои чувства партнерам по команде и фанатам. Думаю, его любили так сильно по этой причине.
Месси держит это при себе, но его отношение к делу на поле мне кажется похожим.
Разговоры про божий дар по большей части ложные . Это всегда пахота, работа над собой и изучение нюансов игры, анализ. Когда вы говорите про божий дар - обесцениваете всю работу Месси
А зачем Месси умирать за страну? Месси приносит для неё победы - Копа Америка и Чемпионат Мира.
Разговоры про божий дар по большей части ложные . Это всегда пахота, работа над собой и изучение нюансов игры, анализ. Когда вы говорите про божий дар - обесцениваете всю работу Месси
А зачем Месси умирать за страну? Месси приносит для неё победы - Копа Америка и Чемпионат Мира.
А так вот зачем Марадонна принимал наркотики и бухал. Ради народа оказывается.....а "другой" просто отказывается идти по легкому пути, когда ему предлагали играть за сборную Испанию, и выбирает свою страну, которую и приводит в итоге к победе...
А так вот зачем Марадонна принимал наркотики и бухал. Ради народа оказывается.....а "другой" просто отказывается идти по легкому пути, когда ему предлагали играть за сборную Испанию, и выбирает свою страну, которую и приводит в итоге к победе...