Эдегор: «Судьба матча была решена в штрафных»

Полузащитник «Арсенала» прокомментировал поражение «канониров» в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

Судьба матча была решена в штрафных. Мы не были достаточно хороши как перед чужими воротами, так и перед своими. «Сити» играл качественнее. В остальном мы провели неплохую игру, имели много хороших отрезков, но в штрафных мы должны быть эффективнее.

Это футбол. Иногда шансы реализуются, иногда нет. Но именно в этом нам нужно прибавлять, быть более хладнокровными и обороняться в своей штрафной. Это касается не какого-то конкретного футболиста, а всей команды.

Как мы и говорили весь сезон, необходимо упорно трудиться и идти от матча к матчу. Сейчас все так же. Сегодня мы проиграли один поединок и теперь думаем о следующем. В субботу новая игра, мы должны вернуться и победить.

Это была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня и сделал эту встречу особенной. Мы будем усердно трудиться, чтобы дать нашим болельщикам что-то, что сделает их счастливыми.