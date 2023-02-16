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Эдегор: «Судьба матча была решена в штрафных»

вчера, 08:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение «канониров» в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

Судьба матча была решена в штрафных. Мы не были достаточно хороши как перед чужими воротами, так и перед своими. «Сити» играл качественнее. В остальном мы провели неплохую игру, имели много хороших отрезков, но в штрафных мы должны быть эффективнее.

Это футбол. Иногда шансы реализуются, иногда нет. Но именно в этом нам нужно прибавлять, быть более хладнокровными и обороняться в своей штрафной. Это касается не какого-то конкретного футболиста, а всей команды.

Как мы и говорили весь сезон, необходимо упорно трудиться и идти от матча к матчу. Сейчас все так же. Сегодня мы проиграли один поединок и теперь думаем о следующем. В субботу новая игра, мы должны вернуться и победить.

Это была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня и сделал эту встречу особенной. Мы будем усердно трудиться, чтобы дать нашим болельщикам что-то, что сделает их счастливыми.

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протон
протон
вчера в 12:22
Не понимаю людей, тем более нейтральных болельщиков, которые глумятся и высмеивают разговоры и попытки Арсенала побороться за титул. Объективно Сити великолепны на дистанции и совершенно справедливо победят (если победят). Но разве интрига и надежда это что-то плохое?
Арсенал сегодня показал, что пока для сити они не конкуренты, но впереди ещё 16(15) матчей.
lotsman
lotsman
вчера в 09:37
А я рассчитывал, что Арсенал всё таки победит.((
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:23
Рано еще Арсеналу думать о чемпионстве, только о втором месте.
adekvat
adekvat
вчера в 09:22
Забыть надо про последних три матча, играть дальше как играли.
Гость
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