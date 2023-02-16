Эдегор: «Судьба матча была решена в штрафных»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение «канониров» в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).
Судьба матча была решена в штрафных. Мы не были достаточно хороши как перед чужими воротами, так и перед своими. «Сити» играл качественнее. В остальном мы провели неплохую игру, имели много хороших отрезков, но в штрафных мы должны быть эффективнее.
Это футбол. Иногда шансы реализуются, иногда нет. Но именно в этом нам нужно прибавлять, быть более хладнокровными и обороняться в своей штрафной. Это касается не какого-то конкретного футболиста, а всей команды.
Как мы и говорили весь сезон, необходимо упорно трудиться и идти от матча к матчу. Сейчас все так же. Сегодня мы проиграли один поединок и теперь думаем о следующем. В субботу новая игра, мы должны вернуться и победить.
Это была невероятная атмосфера, и мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня и сделал эту встречу особенной. Мы будем усердно трудиться, чтобы дать нашим болельщикам что-то, что сделает их счастливыми.
Арсенал сегодня показал, что пока для сити они не конкуренты, но впереди ещё 16(15) матчей.
Арсенал сегодня показал, что пока для сити они не конкуренты, но впереди ещё 16(15) матчей.