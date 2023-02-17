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Кроос: «Почему УЕФА ввёл Лигу Наций, которая никому не нужна?»

сегодня, 10:23

Полузащитник «Реала» Тони Кроос выступил с критикой в адрес Лиги Нации в контексте европейской Суперлиги.

Думаю, мы знаем лишь точку зрения УЕФА, причем слышим ее слишком часто. Но почему для УЕФА нормально вводить Лигу Наций, которая никому не нужна? И никто этой организации не задает вопросов.

Вот почему я думаю, что крайне важно выслушать другие предложения – вроде запуска европейской Суперлиги. Такое чувство, что к нам больше не прислушиваются.

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 17:54, ред.
Никто не может) Здесь не бывает исключений.
Я уже написала, что ассоциации являются представителями чемпионатов своих стран в УЕФА. Они руководят процессом проведения внутренних чемпионатов. Но исключать команды из своих чемпионатов имеют право лишь в том случае, если допущены серьёзные нарушения непосредственно ИХ устава. К уставу УЕФА это не имеет никакого отношения. А в уставах не может быть прописано о "подчинении" какой-либо организации. Если кратко и просто, то Вы можете объединить несколько компаний людей, и утвердить, что эти компании будут действовать по Вашим правилам, в Вашей же игре. Но исключать конкретного человека из одной какой-либо компании в принципе Вы можете ТОЛЬКО в рамках своей же игры, а не из самой компании.
То есть, на примере, Реала, Барсы и Ювентуса это должно выглядеть примерно так: допустим, они заняли самые верхние строчки своих чемпионатов. УЕФА имеет право не включать их в свои турниры. То есть, их место в турнире УЕФА занимает команда, занявшая следующее место чемпионата страны. На итоговый результат непосредственно чемпионата страны это не должно влиять ни коим образом!
Или Вы думаете, почему именно ФИГС и ЛаЛига подают иски? А не УЕФА непосредственно? Потому что у них нет таких полномочий, они лишь используют доступные рычаги давления, и эти рычаги отлажены превосходно. Тем не менее, это для Вас всё очень просто -"пусть уходят отовсюду, какие проблемы". Но ни УЕФА, ни ассоциациям, совершенно не выгодно терять три огромных бренда. Это может иметь огромные последствия. Поэтому всё делается так, чтобы показательно наказать, но при этом не потерять.
Rattlehead
Rattlehead ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 17:44
Я не могу, а вот УЕФА - вполне. Местные чемпионаты проходят под эгидой местных футбольных ассоциаций, которые, в свою очередь, проходят под эгидой УЕФА.
DraKoshka
DraKoshka ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 17:16, ред.
А вот и нет! Вы не можкте прописать в своем уставе, что вам подчиняется кто-либо. В уставе вы расписываете непосредственно свою орг-структуру, к которой ассоциации имеют лишь косвенное отношение, не являясь непосредственно часть структуры УЕФА. Грубо говоря, сегодня они расторгнут договор, и устав будет противоречить самому себе. Ровно так же, как ни одна организация не подчиняется уставу другой, если она имеет свой устав и свое законодательноство (своей страны). Так что, нет, и всё) Из турниров, организованных УЕФА они имеют право исключать. Чемпионаты стран не организованы УЕФА. Соответственно, там действует свой устав.
xcr4qr97nb8r
xcr4qr97nb8r
сегодня в 17:04
Мне нужна, шах и мат.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 16:58
Так Лига Наций по сути и заменила товарищеские матчи.
Загадка в популяризации? ну уж извините, даже матчи ветеранов являются этим элементом, а уж товарищеские матчи сборных это вообще шик, собирают полные стадионы.
А состав участников Лиги Наций? 55 участников, и все с историей.
А вот альтернативы ЛЧ- турниру с колосальной историей не нужны и их быть не может, пока не родятся в одно время 10ть Роналду и 10 Месси. Сегодня ЛЧ сильно побледнела,а Суперлига будет уровня Аль Наср ПСЖ, да ну её)
Rattlehead
Rattlehead ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 16:38
А вот и да. Все клубы и ассоциации, выступающие под эгидой УЕФА, подчиняются её уставу, где черным по белому написано об исключительной роли сей организации на создание, проведение и упразднение турниров среди ассоциаций и клубов, выступающих под её эгидой.
DraKoshka
DraKoshka ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 16:19, ред.
А вот и нет) Под эгидой УЕФА проводятся МЕЖДУНАРОДНЫЕ европейсвкие соревнования. Футбольные ассоциации НЕ ВХОДЯТ в состав УЕФА. Она их лишь объединяет.
*тут в предыдущем комментарии я, кстати, виновата, написав "ассоциации, входящие в состав УЕФА". Нужно было так: ассоциации, работающие с УЕФА.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 16:19, ред.
Товарищеская встреча - это товарищеская встреча. В ней вообще можно сидельцам на лавке отыграть - в принципе она для того и создана, это предварительный этап становления футболистов и тренеров.
То что на них стало мало народу ходить - так это объективный фактор в наше время, даже объяснять не стану.
Но формат их очевиден и понятен.
Лига наций - это по любому турнир, в нем меньше экспериментов можно позволить, он стоит уже по ответственности за результат где то междц товарняками и Международным Чемпионатом.
Вопрос - а нафига это не рыба не мясо нужно?
Игроков приходится задействовать основных, звездных (а то у них игр мало с клубах и сборной, прям засиделись), перенести или того хуже отменить матч- проблема, что в наше беспокойное время неплохо бы делать просто, а в случае победы - это как спартаковский кубок соли.
Главное в чем? Срубить еще баблишка. Дав средненькое зрелище на самом деле.
И зачем? на мой взгляд больше вреда чем пользы окромя грошей для федерации.
А Суперлига - теже принципы, подныть баблишка - но по серьезному. И зрелище будет серьезное, ЛЧ покурит в сторонке, если брать среднюю силу и зрелищность матчей.
Но тоже не без вреда мероприятие. Возможнго и очень вредное.
Вопрос - все это одного поля ягоды.
Только одгно приедложили-проголосовали-приняли, потому что УЕФА.
А второе - гнать с.аными тряпками и казнить. Потому что не УЕФА.
Вывод - старина Кроос ставит мудрый и абсолютно справедливый вопрос - почему такое предпочтение?
И он (если ктго не понял) риторический. Это завуалированный вывод.
баск
баск
сегодня в 16:07, ред.
ЛН- турнир, конечно, не идеальный, но он лучше чистых товарняков сборных, которые он заменил.

Чистые товарняки давно выродились и стали профанацией, ничего
не поделаешь..
Это в стародавние времена (30-80 гг. прошлого века) их воспринимали иначе, более серьёзно, чем сейчас, т.к. большой футбол в те годы выигрывал
в конуренции развлечений на фоне их недостатка во многих странах, тогда как
в 21 веке индустрия развлечений в мире выросла в разы.

К тому же международных матчей на уровне сборных было существенно меньше, и потому даже товарняки были событием.

Простой пример из отечественного опыта:
В 65 году товарищеский матч Бразилия-СССР собрал в Луже полный аншлаг (более 100 тыс), а в 18 году на товарняк Бразилия-Россия там же пришли едва половина..
Rattlehead
Rattlehead ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 16:06, ред.
Национальные чемпионаты являются частью футбольных ассоциаций, входящих в состав УЕФА, следовательно, подчиняются данной организации. Игра участников УЕФА в турнирах, проводимых под другой эгидой, возможна только с предварительного одобрения УЕФА. В противном случае участники могут быть подвержены наказанию со стороны организации в соответствии с уставом вплоть до исключения из организации и, как следствие, их всех турниров, включая национальный чемпионат.
DraKoshka
DraKoshka ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 16:01
Заходим, смотрим, пытаемся вникнуть: ассоциации, входящие в состав УЕФА, играют по правилам УЕФА, соответственно, они предоставляют УЕФА участников чемпионатов своих стран для проведения турниров под эгидой УЕФА. Внутренние чемпионаты под эгиду УЕФА не попадают, поскольку первенства страны проводятся внутри страны. Ассоциации футбольных стран являются представителями этих стран в УЕФА, и не имеют права без законных оснований исключить участника внутреннего первенства по причине его участия в турнире под другой эгидой, а этих оснований нет. Если сомневаетесь - можете попробовать поискать, если получится, на каком основании это самое исключение проводится. Полагаю, Вы сможете найти длинный текст, поясняющий поводы для исключения команд из турнира, но не найдёте там "потому что вы должны играть только у нас". Юридически человеческое "если не со мной, то иди отсюда" работает не совсем так, как нам подсказывают чувства. А игра не под эгидой УЕФА не нарушает никаких правил этой организации. Нарушает она лишь процентную долю доходов.
Rattlehead
Rattlehead ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 15:48, ред.
А теперь заходим на официальный сайт УЕФА и смотрим список футбольных ассоциаций, входящих в состав данной организации. Все они подчиняются УЕФА и играют по её правилам до тех пор, пока находятся под её эгидой. Согласно тому же уставу, УЕФА вправе исключить любой клуб и любую сборную из всех соревнований под своей эгидой, включая национальные чемпионаты.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:36
Лига Наций - это по сути товарищеский турнир, введенный вместо товарищеских матчей. По мне так всяко интересней, чем простые товарняки смотреть. Если Кроосу он не нравится, то никто насильно участвовать в нем не заставляет. Он может отказаться.
DraKoshka
DraKoshka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:32
Если честно, немного удивлена подобной "математике". Неужели в Лиге Наций мы наблюдаем искромётных, заряженных, и главное, сверхмотивированных футболистов?..)) Процентное соотношение пешего хода в Лиге Наций превышает даже некоторые обособленные товарищеские матчи, не говоря уже о том, что топ-сборные там не выкладываются на 100%. О каком развитии и какой популяризации идёт речь, я, если честно, не поняла, простите. Точно так же, как не поняла, откуда такая уверенность, что в Супер-Лиге все бы ходили пешком... Она подразумевается в виде альтернативы Лиге Чемпионов, за кубок которой футболисты, в отличие от Лиги Наций, рубятся всерьёз и со стопроцентной отдачей. Лига Наций - это проект для получения прибыли, что и где она популяризовала - лично для меня загадка. Но спасибо за ответ! Сколько людей - столько и мнений)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 15:10
Всё очень просто, чистая математика. Лига Наций в разы больше, это громадный проект и позволяет поддерживать интерес к футболу в разных слоях и в разных уголках.
Суперлига это чисто телевизионный проект на хайпе и ради хайпа. Никого она на новый уровень не выведет, а только ещё больше размотает зазвездившихся пешеходов. Вы последний матч ПСЖ смотрели? хотите ещё на их пешую прогулку в Суперлиге посмотреть? или как Тони Кросс с Каримом Бензема будут пешком карьеру завершать в Суперлиге? я нет.
Суперлига не несёт никакой, абсолютно, ценности, кроме как подкормить голодных звёзд
А Лига Наций задействует всех причастных и не только к футболу. Вот и всё.
DraKoshka
DraKoshka ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 14:22
А Вы полагаете, их оттуда так просто отпустят?) Чтобы создать прецедент?)
Хорошо, как скажете, открываем статью, и смотрим. Организацию и упразднение соревнований среди входящих в неё ассоциаций и клубов - речь идёт о Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, потому что внутренние чемпионаты не относятся к соревнованиям под эгидой УЕФА.
Rattlehead
Rattlehead ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 14:07
Так что же не вышли-то? Насчет прав, законов и юрисдикции - открываем устав УЕФА и смотрим статью 49, в которой говорится, что УЕФА обладает исключительным правом на организацию или упразднение соревнований среди входящих в неё ассоциаций и их клубов.
DraKoshka
DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:03
Потому что доходы непосредственно самих клубов несоизмеримо малы в сравнении с доходами УЕФА. Конечно же, это вопрос денег. И очень больших денег!! И огромную роль в этом играет массовый наплыв "больших кошельков" в футбольный мир. Так вышло, что УЕФА быстро подсуетился, и своими реформами стабилизировал себе повышение собственных доходов на десятилетия вперед, в геометрической прогрессии. При этом, клубы вынуждены находиться непосредственно под их присмотром и фильтровать все кусочки своих доходов через этих же УЕФА. Очень удобная позиция, и, главное, грамотная!))
Ironigor
Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 13:52
Всё это про деньги 💰 , про огромные деньги 💰 💰 💰.
Просто все ныне существующие кубки , лиги и т.д находятся под эгидой УЕФА. А боссы которые ратуют за Суперлигу, хотят стать вне УЕФА , как отдельный субъект . А это значит отъём денег у УЕФА. Вот они и вставляют палки в колёса Ювентусу , Барселоне . Реалу приготовиться.!)
DraKoshka
DraKoshka ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 13:46
Ой, да вышли бы. Только вот они самой УЕФА нужны)) Поэтому идут рычаги давления на внутренние чемпионаты (Италия, например). УЕФА не имеет права исключить команду из внутреннего чемпионата - это не её юрисдикция. Только национальные ассоциации имеют право принимать подобные решения, при этом, на законных основаниях. А в законах НИГДЕ не написано, что клубы не имеют право играть между собой не под эгидой УЕФА. Таким образом, с какого чёрта они должны покидать свои чемпионаты?)
DraKoshka
DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:42
И Вы ответили, и я сама ответила, самым первым комментарием) В этом наши точки зрения совпадают) Ответ на этот вопрос более, чем очевиден для нас обоих. Но когда натыкаешься на то, что Лига Наций - для развития, а Супер-Лига - для денег, возникает вопрос, как человек пришёл к такому умозаключению)) Вот я и спросила человека, в чём разница :)
Ironigor
Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 13:35, ред.
Вот ваше , - "И почему именно Супер-Лига - это только ради денег"?
А почему Суперлигу нельзя, я вам уже ответил. Потому что Суперлига , это прежде всего конкурент, который хочет отнять часть бизнеса у УЕФА . И УЕФА как и эти боссы Суперлиги, всё это частные лица которые хотят зарабатывать. И эта борьба за огромный куш будет продолжаться, пока кто-то из них не проглотит другого. Это не про спорт , - Капитализм в чистом виде .
Rattlehead
Rattlehead ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 13:33
Почему же нельзя? Выходите из состава УЕФА и вперед, играйте в своей Суперлиге. Только вот проблема в том, что большинство федераций, клубов и, самое главное, болельщиков выступают против Суперлиги, а против собственных болельщиков ни один клуб не попрет.
112910415
112910415
сегодня в 13:29
такая постановка вопроса имеет право на жизнь ...
DraKoshka
DraKoshka ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:10
Я нигде не сказала, что её собираются запустить не ради денег. Но ответьте, пожалуйста, почему всё, что угодно (Лигу Наций, Лигу Конференций, Клубный чемпионат мира) - можно, а её нельзя? ;)
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
Франция так на расслабоне игоает, что два раза финал выходила. Сборная Германии в последнее время все турниры на расслабоне играют, вылетают где только могут. Англия помню в полуфиналах играла и очень хотела выиграть. Это чисто твое субьективное мнение, все выкладываются, хотят победить
Ironigor
Ironigor ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 13:04, ред.
"И почему именно Супер-Лига - это только ради денег"?

А вы думаете Суперлигу хотят запустить ради развития футбола ⚽️ или во благо болельщиков ???) Любой проект , - это прежде всего бизнес-проект , огромные деньги 💰 💰 💰 , рекламы, телетрансляции и всё сопутствующие с ним , и это тоже огромные деньги 💰 ! Суперлига , это всего навсего отъём денег у УЕФА, альтернатива господстующей бизнес структуре . УЕФА как ФИФА и даже МОК , это частные организации, которые давно ушли от спортивной состовляющей, от спортивных принципов и девизов о здоровье и равноправии !) A «Citius, altius, fortius - communiter», дословно означающих «Быстрее, выше, сильнее - вместе», давно уже стал простой вывеской под которой скрывается алчность, жадность и БЕСпринципность ! Деньги 💰, огромные деньги 💰 🏦 💲 и больше ничего !(
DraKoshka
DraKoshka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:22
Конечно, матч Сан-Марино - Лихтенштейн, безусловно, важен для людей из разных уголков Европы!! Но для того, чтобы посмотреть Франция- Англия как раз и существуют отборочные этапы и финальные стадии крупных турниров! Увеличение подобных матчей прямо пропорционально увеличению прибыли представителей ФИФА. УЕФА собирается пойти тем же путём - планирует запустить масштабный клубный чемпионат мира. Уже есть Лига Конференций. Так в чём же, собственно, отличие? И почему именно Супер-Лига - это только ради денег?
LOpp
LOpp ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 11:47
многие сборные (Англия, Франция, Германия) в лиге наций играют на расслабоне и вроде ни кто их не критикует
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:46, ред.
Лига Наций для людей из разных уголков Европы, для развития футбола.
А вот суперлига для кошелька
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