Кроос: «Почему УЕФА ввёл Лигу Наций, которая никому не нужна?»

Полузащитник «Реала» выступил с критикой в адрес Лиги Нации в контексте европейской Суперлиги.

Думаю, мы знаем лишь точку зрения УЕФА , причем слышим ее слишком часто. Но почему для УЕФА нормально вводить Лигу Наций, которая никому не нужна? И никто этой организации не задает вопросов.

Вот почему я думаю, что крайне важно выслушать другие предложения – вроде запуска европейской Суперлиги. Такое чувство, что к нам больше не прислушиваются.