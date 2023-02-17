Кроос: «Почему УЕФА ввёл Лигу Наций, которая никому не нужна?»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос выступил с критикой в адрес Лиги Нации в контексте европейской Суперлиги.
Думаю, мы знаем лишь точку зрения УЕФА, причем слышим ее слишком часто. Но почему для УЕФА нормально вводить Лигу Наций, которая никому не нужна? И никто этой организации не задает вопросов.
Вот почему я думаю, что крайне важно выслушать другие предложения – вроде запуска европейской Суперлиги. Такое чувство, что к нам больше не прислушиваются.
В качестве примера приведу следующий. В середине 00-х, после смертей нескольких футболистов на футбольном поле (одним из них был нападающий Бенфики Миклош Фехер, скончавшийся зимой 2004 года), УЕФА принимает решение о сокращении футбольных матчей. На тот момент в Лиге Чемпионов играли целых два групповых этапа! Она проходила каждую неделю. Но, поскольку чиновкики продемонстрировали свою обеспокоенность здоровьем футболистов, решение было принято единогласно, и со стороны болельщиков только приветствовалось! Здоровье - превыше всего! Однако, спустя небольшой отрезок времени ФИФА и УЕФА начали потихооооонечку добавлять матчи. И спустя 15 лет что мы имеем: увеличение количества стран-участников ЕВРО (больше участников - больше матчей), грядущее увеличение участников Чемпионата Мира, более частое проведение Кубка Америки, не говоря уже о том, что некоторые клубы вынуждены проводить порядка 60 матчей за сезон! Про здоровье и смерти игроков всё забылось, и денежная прибыль вновь вышла на первый план. Глядя на всё это, почему, действительно, не выслушать предложение по Супер-Лиге?.. Да потому что она не принесёт ФИФА и УЕФА никакого дохода. Поскольку, мы живём во времена, когда ради выживания необходимо делиться с "сильными мира сего", идея Супер-Лиги выглядит как попытка революции. Но революции могут проводить не только лишь все, сами понимаете. Они допустимы лишь тогда, когда их запускают те самые "сильные мира сего".
И тони Кроос, уверена, это тоже прекрасно понимает) Просто он так же понимает, что ему нельзя такое говорить на публику - последствия могут быть печальными.
В качестве примера приведу следующий. В середине 00-х, после смертей нескольких футболистов на футбольном поле (одним из них был нападающий Бенфики Миклош Фехер, скончавшийся зимой 2004 года), УЕФА принимает решение о сокращении футбольных матчей. На тот момент в Лиге Чемпионов играли целых два групповых этапа! Она проходила каждую неделю. Но, поскольку чиновкики продемонстрировали свою обеспокоенность здоровьем футболистов, решение было принято единогласно, и со стороны болельщиков только приветствовалось! Здоровье - превыше всего! Однако, спустя небольшой отрезок времени ФИФА и УЕФА начали потихооооонечку добавлять матчи. И спустя 15 лет что мы имеем: увеличение количества стран-участников ЕВРО (больше участников - больше матчей), грядущее увеличение участников Чемпионата Мира, более частое проведение Кубка Америки, не говоря уже о том, что некоторые клубы вынуждены проводить порядка 60 матчей за сезон! Про здоровье и смерти игроков всё забылось, и денежная прибыль вновь вышла на первый план. Глядя на всё это, почему, действительно, не выслушать предложение по Супер-Лиге?.. Да потому что она не принесёт ФИФА и УЕФА никакого дохода. Поскольку, мы живём во времена, когда ради выживания необходимо делиться с "сильными мира сего", идея Супер-Лиги выглядит как попытка революции. Но революции могут проводить не только лишь все, сами понимаете. Они допустимы лишь тогда, когда их запускают те самые "сильные мира сего".
И тони Кроос, уверена, это тоже прекрасно понимает) Просто он так же понимает, что ему нельзя такое говорить на публику - последствия могут быть печальными.
А вы думаете Суперлигу хотят запустить ради развития футбола ⚽️ или во благо болельщиков ???) Любой проект , - это прежде всего бизнес-проект , огромные деньги 💰 💰 💰 , рекламы, телетрансляции и всё сопутствующие с ним , и это тоже огромные деньги 💰 ! Суперлига , это всего навсего отъём денег у УЕФА, альтернатива господстующей бизнес структуре . УЕФА как ФИФА и даже МОК , это частные организации, которые давно ушли от спортивной состовляющей, от спортивных принципов и девизов о здоровье и равноправии !) A «Citius, altius, fortius - communiter», дословно означающих «Быстрее, выше, сильнее - вместе», давно уже стал простой вывеской под которой скрывается алчность, жадность и БЕСпринципность ! Деньги 💰, огромные деньги 💰 🏦 💲 и больше ничего !(
А вы думаете Суперлигу хотят запустить ради развития футбола ⚽️ или во благо болельщиков ???) Любой проект , - это прежде всего бизнес-проект , огромные деньги 💰 💰 💰 , рекламы, телетрансляции и всё сопутствующие с ним , и это тоже огромные деньги 💰 ! Суперлига , это всего навсего отъём денег у УЕФА, альтернатива господстующей бизнес структуре . УЕФА как ФИФА и даже МОК , это частные организации, которые давно ушли от спортивной состовляющей, от спортивных принципов и девизов о здоровье и равноправии !) A «Citius, altius, fortius - communiter», дословно означающих «Быстрее, выше, сильнее - вместе», давно уже стал простой вывеской под которой скрывается алчность, жадность и БЕСпринципность ! Деньги 💰, огромные деньги 💰 🏦 💲 и больше ничего !(
Суперлига это чисто телевизионный проект на хайпе и ради хайпа. Никого она на новый уровень не выведет, а только ещё больше размотает зазвездившихся пешеходов. Вы последний матч ПСЖ смотрели? хотите ещё на их пешую прогулку в Суперлиге посмотреть? или как Тони Кросс с Каримом Бензема будут пешком карьеру завершать в Суперлиге? я нет.
Суперлига не несёт никакой, абсолютно, ценности, кроме как подкормить голодных звёзд
А Лига Наций задействует всех причастных и не только к футболу. Вот и всё.
Суперлига это чисто телевизионный проект на хайпе и ради хайпа. Никого она на новый уровень не выведет, а только ещё больше размотает зазвездившихся пешеходов. Вы последний матч ПСЖ смотрели? хотите ещё на их пешую прогулку в Суперлиге посмотреть? или как Тони Кросс с Каримом Бензема будут пешком карьеру завершать в Суперлиге? я нет.
Суперлига не несёт никакой, абсолютно, ценности, кроме как подкормить голодных звёзд
А Лига Наций задействует всех причастных и не только к футболу. Вот и всё.