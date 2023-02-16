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Анчелотти: «Нам необходима стабильность»

вчера, 09:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 0Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил победу своей команды над «Эльче» в матче Ла Лиги (4:0).

Отличная игра. Мы контролировали ход поединка, были хороши в финальной трети поля, создали много моментов, не позволяли сопернику контратаковать.

В столь важный момент сезона все сложилось хорошо. Нам необходима стабильность.

Бензема не просто нападающий. У него хорошее взаимопонимание с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и при этом помогает при владении мячом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:21
Отличный матч, КЧМ придал уверенности, команда сейчас по сути ни от кого не зависит
Но если бы реализация была получше, то можно было и 6 закатывать спокойно
Моментов на создавали достаточно.
Почаще бы команда демонстрировала такую самоотдачу на поле, никаких шансов не оставили Эльче у своих ворот. Надеюсь, такие матчи в исполнении Мадрида ещё неоднократно повторятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:57
Стабильность любой команде не помешает
sir_Alex
sir_Alex ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 11:21
Так я и не спорю.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:46
Начало сезона было за Королевским клубом. Затем команда начала збавлять обороты а Барселона наоборот начала набирать. Уже у Барселоны имеется очковый запас перед конкурентами. Правда до конца сезона ещё далековато, но теперь всё зависит от Мадрида. Если проведет более стабильнее то шансы ещё будут на борьбу. Как говорится вся борьба впереди!
drug01
drug01 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:23
А в футболе тем более!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:00
Всему миру нужна стабильность.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 09:40
Реал к весне всегда начинает прибавлять и снова, как всегда, становятся конкурентами в ЛЧ.
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