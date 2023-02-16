Анчелотти: «Нам необходима стабильность»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил победу своей команды над «Эльче» в матче Ла Лиги (4:0).
Отличная игра. Мы контролировали ход поединка, были хороши в финальной трети поля, создали много моментов, не позволяли сопернику контратаковать.
В столь важный момент сезона все сложилось хорошо. Нам необходима стабильность.
Бензема не просто нападающий. У него хорошее взаимопонимание с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и при этом помогает при владении мячом.
Но если бы реализация была получше, то можно было и 6 закатывать спокойно
Моментов на создавали достаточно.
Почаще бы команда демонстрировала такую самоотдачу на поле, никаких шансов не оставили Эльче у своих ворот. Надеюсь, такие матчи в исполнении Мадрида ещё неоднократно повторятся.
Но если бы реализация была получше, то можно было и 6 закатывать спокойно
Моментов на создавали достаточно.
Почаще бы команда демонстрировала такую самоотдачу на поле, никаких шансов не оставили Эльче у своих ворот. Надеюсь, такие матчи в исполнении Мадрида ещё неоднократно повторятся.