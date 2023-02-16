Анчелотти: «Нам необходима стабильность»

Главный тренер «Реала» оценил победу своей команды над «Эльче» в матче Ла Лиги (4:0).

Отличная игра. Мы контролировали ход поединка, были хороши в финальной трети поля, создали много моментов, не позволяли сопернику контратаковать.

В столь важный момент сезона все сложилось хорошо. Нам необходима стабильность.

Бензема не просто нападающий. У него хорошее взаимопонимание с партнерами по команде. Это форвард, который всегда готов замыкать атаки в штрафной площади и при этом помогает при владении мячом.