Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Хенесс поддержал бы отмену правила «50+1»

сегодня, 08:34

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался в пользу отмены правила «50+1» в Бундеслиге. Данная мера введена Немецкой футбольной лигой (DFL) в 1998 году. По этому правилу большинство голосов в юридических лицах, которые образовали клубы Бундеслиги, должно оставаться за болельщиками.

Я бы полностью поддержал отмену правила «50+1». В Англии каждый клуб Премьер-Лиги и Чемпионшипа имеет связи с компанией, страной или олигархом. Именно поэтому они так опережают нас на международной арене.

Нельзя прятать свет под бушелем. Чтобы другие клубы Германии имели шанс конкурировать с «Баварией», они должны заручиться поддержкой некоторых компаний. Каждый клуб должен иметь возможность решать вопросы самостоятельно и договариваться со своими членами.

С нашими членами мы договорились, что продадим максимум 30% акций. Если мы пожелаем продать больше, чем нынешние 25% плюс 5%, которые нам еще можно продать, то нам потребуется большинство голосов в 75% на общем собрании, которое мы не получим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти дал комментарий касательно «дела Негрейры»
Сегодня, 15:37
Бенитес рассказал о причинах провала в «Реале»
Сегодня, 14:24
«Раздражаете меня ерундой». Аллегри — экспертам послематчевой студии
Сегодня, 11:37
Кроос: «Суперлига заслуживает ещё одного шанса»
Сегодня, 11:09
Кроос: «Почему УЕФА ввёл Лигу Наций, которая никому не нужна?»
Сегодня, 10:23
Вингер «Барселоны» Рафинья хочет, чтобы клуб подписал экс-игрока «Реала»
Вчера, 18:02
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:05
Не факт, что эти новые "бахатые" владельцы не окажутся заинтересованы в футболе на уровне нынешнего владельца Валенсии, бывших владельцев Интера, Милана...сколько уже таких проходимцев было.

Но Бавария, конечно, очень выделяется на фоне остальных. Это беда...
Опять же, нет никаких гарантий, что появится новый Сити или ПСЖ. Риски слишком велики. И лично мне нравится эдакая немецкая идентичность...Я - за стабильность.
Тише едешь - дальше будешь. Это про немцев.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:04
Клубом должен управлять гражданин только той страны,где и клуб!! Остальные могут инвестировать и получать свои проценты,это уже как договорятся!! Вобще эта тема будет обсуждаться,еще неоднократно!!
q5trqw9ntuk8
q5trqw9ntuk8
сегодня в 10:55, ред.
Мне больше нравится правило по поводу созвучного ему Хенесси "Ну ещё по 100 + огурчик!"
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:48
А мне нравится такое правило, когда решающее слово за болельщиками.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:24
В чем то Ули прав, виден же спад Бундеслиги и как некогда большие клубы сейчас в ужасном положении....Шальке , Вердер, Гамбург....все они из крепких команд Бундеслиги привратились в слабые команды с былой историей.... из всех больших немецких клубов, не считая Баварию толь Дортмунд может похвастаться стабильностью, и то это связанно с их трансферной политикой, раскручивают игроков и продают их, на это и живут.....
Я думаю если бы не это правило, то и немецкие клубы покупали бизнесмены с Ближнего Востока!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:17
Утверждения Ули Хенесс противоречат его земляку К. Марксу!))

Нам не нужен в футболе звериный капитализм!

Его предложение приведет к гегемонии не только английского, но и немецкого футбола, а со временем и мирового, но с гипертрофированной формой - образуется, относительно, небольшая элита футбольных клубов, которые и будут разыгрывать между собой Кубки и продавать друг другу игроков по пол лярда!
Насмешник
Насмешник
сегодня в 10:08
Бавария давно топит за отмену этого правила.
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 10:00
Наоборот, следовало бы внести правило "50+1" повсеместно! И не было бы такого сильного дисбаланса между богатыми и бедными клубами. Вполне возможно, что это так же способно привести и к нормализации цен на рынке. А Бавария даже в условиях вседозволенности для больших кошельков из года в год проводит потрясающую трансферную политику, и структура клуба в целом работает отменно! Мюнхенцам не страшен ни один денежный мешок.
Хенесс просит о классическом капиталистическом шаге: дайте больше свободы богатым, а бедным достаточно лишь хлеба и зрелищ.
Это хорошо, когда любимый клуб попадает в кагорту "право имеющих". Но такое развитие рано или поздно приводит к тому, что за лакомый кусок будут способны бороться лишь единицы. Но, как мы знаем, отсутствие конкуренции для футбола - губительно. Поэтому, чем больше сильных команд, тем всегда лучше!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:44
Мы любим Баварию за то что они не ПСЖ и не Сити, пусть так и остаётся
mdx76n7yr3gw
mdx76n7yr3gw
сегодня в 09:25
Правила 50+1 просто необходимы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:53
Полностью, кто скакал убрать из!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 