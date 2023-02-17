Хенесс поддержал бы отмену правила «50+1»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался в пользу отмены правила «50+1» в Бундеслиге. Данная мера введена Немецкой футбольной лигой (DFL) в 1998 году. По этому правилу большинство голосов в юридических лицах, которые образовали клубы Бундеслиги, должно оставаться за болельщиками.
Я бы полностью поддержал отмену правила «50+1». В Англии каждый клуб Премьер-Лиги и Чемпионшипа имеет связи с компанией, страной или олигархом. Именно поэтому они так опережают нас на международной арене.
Нельзя прятать свет под бушелем. Чтобы другие клубы Германии имели шанс конкурировать с «Баварией», они должны заручиться поддержкой некоторых компаний. Каждый клуб должен иметь возможность решать вопросы самостоятельно и договариваться со своими членами.
С нашими членами мы договорились, что продадим максимум 30% акций. Если мы пожелаем продать больше, чем нынешние 25% плюс 5%, которые нам еще можно продать, то нам потребуется большинство голосов в 75% на общем собрании, которое мы не получим.
Хенесс просит о классическом капиталистическом шаге: дайте больше свободы богатым, а бедным достаточно лишь хлеба и зрелищ.
Это хорошо, когда любимый клуб попадает в кагорту "право имеющих". Но такое развитие рано или поздно приводит к тому, что за лакомый кусок будут способны бороться лишь единицы. Но, как мы знаем, отсутствие конкуренции для футбола - губительно. Поэтому, чем больше сильных команд, тем всегда лучше!
Хенесс просит о классическом капиталистическом шаге: дайте больше свободы богатым, а бедным достаточно лишь хлеба и зрелищ.
Это хорошо, когда любимый клуб попадает в кагорту "право имеющих". Но такое развитие рано или поздно приводит к тому, что за лакомый кусок будут способны бороться лишь единицы. Но, как мы знаем, отсутствие конкуренции для футбола - губительно. Поэтому, чем больше сильных команд, тем всегда лучше!
Нам не нужен в футболе звериный капитализм!
Его предложение приведет к гегемонии не только английского, но и немецкого футбола, а со временем и мирового, но с гипертрофированной формой - образуется, относительно, небольшая элита футбольных клубов, которые и будут разыгрывать между собой Кубки и продавать друг другу игроков по пол лярда!
Нам не нужен в футболе звериный капитализм!
Его предложение приведет к гегемонии не только английского, но и немецкого футбола, а со временем и мирового, но с гипертрофированной формой - образуется, относительно, небольшая элита футбольных клубов, которые и будут разыгрывать между собой Кубки и продавать друг другу игроков по пол лярда!
Я думаю если бы не это правило, то и немецкие клубы покупали бизнесмены с Ближнего Востока!
Я думаю если бы не это правило, то и немецкие клубы покупали бизнесмены с Ближнего Востока!