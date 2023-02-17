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РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА

сегодня, 13:35

РФС обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отказал в удовлетворении исков к ФИФА и УЕФА из-за отстранения российских сборных и клубов от международных турниров. В сообщении пресс-службы суда сказано:

На данный момент в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА.

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Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 19:13
Надо было не в Швейцарский суд подавать, а в лефортовский суд Москвы - там всегда правильные вердикты выносят.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:01
На всякий случай можно и обжаловать, чтобы после не кивали, дескать не обращались)
POL7173
POL7173
сегодня в 18:16
Лучше напишите в Спортлото. Там и то, шансов больше.
dok66
dok66
сегодня в 15:52
Нужно о себе напоминать , вот и напомнили . Даже пускай без шансов на успех.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:32
Неужели не понятно, что всё это бесполезно?
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:24
Раньше он тоже был не молодым но перспективным !)))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 14:21
Только подал заявку,а не обжаловал.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:17
Чё-то у тебя баран жирён и полон сил и идей.Наши похилее.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:12
Смотря кому.Фигурантам дела,в лице рукамиводителей футбола очень даже много даст.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:03
РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА .

Сейчас всё чем занимается РФС , выглядит именно вот так, -
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:01
Неужели непонятно, что все суды выполняют заказ США и ЕС? Ничего это не даст.
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