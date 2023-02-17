РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА .

РФС обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отказал в удовлетворении исков к ФИФА и УЕФА из-за отстранения российских сборных и клубов от международных турниров. В сообщении пресс-службы суда сказано:
На данный момент в Верховный суд Швейцарии подана апелляция на арбитражное решение CAS по отказу в удовлетворении апелляции РФС на санкции ФИФА и УЕФА.
Сейчас всё чем занимается РФС , выглядит именно вот так, -
Сейчас всё чем занимается РФС , выглядит именно вот так, -