РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА .

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сегодня, 13:35

РФС обжаловал в Верховном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ), который отказал в удовлетворении исков к ФИФА и УЕФА из-за отстранения российских сборных и клубов от международных турниров. В сообщении пресс-службы суда сказано: