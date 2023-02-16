«Барселону» могут наказать по «делу Негрейры» понижением в классе

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вчера, 10:24

«Барселону» могут наказать за «дело Негрейры». Мера санкций — от штрафа до понижения в классе.

Королевский указ о спортивной дисциплине предусматривает потерю статуса при совершении «действий, направленных на предопределение, посредством цены, запугивания или простых соглашений, результата мероприятия или соревнования».

Королевская испанская федерация футбола предоставила этот случай в распоряжение судов для расследования «дела Негрейры» — выплаты «Барселоной» бывшему второму руководителю Технического комитета судей почти 1,7 миллиона евро за получение судейских отчетов. На данный момент дело находится в руках прокуратуры Барселоны, и Негрейра — единственный, кто находится под следствием после налоговой проверки. На данный момент есть лишь подозрение в недобросовестной работе в отношении «Барселоны», но он не находится под следствием прокуратуры.

Однако дело идет дальше и может подпадать под очень серьезные нарушения, включенные в Королевский указ о спортивной дисциплине (1591/1992), опубликованный в BOE 19 февраля 1993 года. Статья 14, посвященная очень серьезным нарушениям, гласит, что «действия, направленные на предопределение, с помощью цены, запугивания или простых соглашений, результата мероприятия или соревнования» приведут к потере статуса или понижению в классе. Именно здесь в игру вступает новый элемент — Высший совет по делам спорта. На данный момент он находится на стадии изучения опубликованных документов и, как и RFEF, ждет, что скажут суды общей юрисдикции.