«Барселону» могут наказать по «делу Негрейры» понижением в классе

«Барселону» могут наказать за «дело Негрейры». Мера санкций — от штрафа до понижения в классе.
Королевский указ о спортивной дисциплине предусматривает потерю статуса при совершении «действий, направленных на предопределение, посредством цены, запугивания или простых соглашений, результата мероприятия или соревнования».
Королевская испанская федерация футбола предоставила этот случай в распоряжение судов для расследования «дела Негрейры» — выплаты «Барселоной» бывшему второму руководителю Технического комитета судей почти 1,7 миллиона евро за получение судейских отчетов. На данный момент дело находится в руках прокуратуры Барселоны, и Негрейра — единственный, кто находится под следствием после налоговой проверки. На данный момент есть лишь подозрение в недобросовестной работе в отношении «Барселоны», но он не находится под следствием прокуратуры.
Однако дело идет дальше и может подпадать под очень серьезные нарушения, включенные в Королевский указ о спортивной дисциплине (1591/1992), опубликованный в BOE 19 февраля 1993 года. Статья 14, посвященная очень серьезным нарушениям, гласит, что «действия, направленные на предопределение, с помощью цены, запугивания или простых соглашений, результата мероприятия или соревнования» приведут к потере статуса или понижению в классе. Именно здесь в игру вступает новый элемент — Высший совет по делам спорта. На данный момент он находится на стадии изучения опубликованных документов и, как и RFEF, ждет, что скажут суды общей юрисдикции.
Думаю что Шура Чеф. готов мириться с убытками, нежели, в ближайшей перспективе, вообще потерять должность.
Думаю что Шура Чеф. готов мириться с убытками, нежели, в ближайшей перспективе, вообще потерять должность.
очень это убыточно
очень это убыточно
Пора суперклубам выходить из состава этой криминальной помойки (УЕФА).
Ювентус..., теперь Барселона..., РМадрид на очереди. А будут клубы медлить, так Чеферин и будет их клевать ..., пока они в небытиё не уйдут.
Пора суперклубам выходить из состава этой криминальной помойки (УЕФА).
Ювентус..., теперь Барселона..., РМадрид на очереди. А будут клубы медлить, так Чеферин и будет их клевать ..., пока они в небытиё не уйдут.
Будет штраф и может быть снимут какие то очки
Будет штраф и может быть снимут какие то очки
Барсу, Сити, Ювентус отправят в пердивы и могут лишить прошлых титулов!)
поделом этим мешкам!)
Еще бы ПСЖ тоже скинули бы, но этого не будет(
Барсу, Сити, Ювентус отправят в пердивы и могут лишить прошлых титулов!)
поделом этим мешкам!)
Еще бы ПСЖ тоже скинули бы, но этого не будет(
Реалу Переса задуматься и приготовиться !)
Реалу Переса задуматься и приготовиться !)
"Волки от испуга скушали друг-друга"...
"Волки от испуга скушали друг-друга"...