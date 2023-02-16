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«Барселону» могут наказать по «делу Негрейры» понижением в классе

вчера, 10:24

«Барселону» могут наказать за «дело Негрейры». Мера санкций — от штрафа до понижения в классе.

Королевский указ о спортивной дисциплине предусматривает потерю статуса при совершении «действий, направленных на предопределение, посредством цены, запугивания или простых соглашений, результата мероприятия или соревнования».

Королевская испанская федерация футбола предоставила этот случай в распоряжение судов для расследования «дела Негрейры» — выплаты «Барселоной» бывшему второму руководителю Технического комитета судей почти 1,7 миллиона евро за получение судейских отчетов. На данный момент дело находится в руках прокуратуры Барселоны, и Негрейра — единственный, кто находится под следствием после налоговой проверки. На данный момент есть лишь подозрение в недобросовестной работе в отношении «Барселоны», но он не находится под следствием прокуратуры.

Однако дело идет дальше и может подпадать под очень серьезные нарушения, включенные в Королевский указ о спортивной дисциплине (1591/1992), опубликованный в BOE 19 февраля 1993 года. Статья 14, посвященная очень серьезным нарушениям, гласит, что «действия, направленные на предопределение, с помощью цены, запугивания или простых соглашений, результата мероприятия или соревнования» приведут к потере статуса или понижению в классе. Именно здесь в игру вступает новый элемент — Высший совет по делам спорта. На данный момент он находится на стадии изучения опубликованных документов и, как и RFEF, ждет, что скажут суды общей юрисдикции.

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Перевод с marca.com Фото: Сайт forbes.com
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Все комментарии
А. Ермолов
А. Ермолов
вчера в 19:02
Эй, "знатоки футбола", опомнитесь! Что значит нельзя понижать? Вы футбол любите или это поганое шоу толстосумов с подкупами, у кого нет денег те всегда на дне, они просто убивают футбол как игру мерзкие шоумены
Ron09
Ron09
вчера в 19:01
Неужели Эвребе проснулся.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:38
Понятно, что Барселона не чиста. Но понижение в классе это жёстко, конечно))
амурец
амурец
вчера в 15:29
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 15:22
    Понижение - это уж слишком! Максимум штраф.
    Икарус
    Икарус ответ memphis (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Я бы сказал что он не прогнил, а просто один большой мыльный пузырь, дутый рынок.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 14:38, ред.
    Платили как я понимаю с 2015-2018 годах
    Rattlehead
    Rattlehead ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Пусть выходят, никто не держит. Несколько лет уже грозятся выйти и создать свой мегатурнир с блэкджеком и 31ами, да все никак не соберутся, ибо большинство федераций и клубов на стороне УЕФА.
    Насмешник
    Насмешник
    вчера в 14:06
    Юве, МанСити, Барса... видимо Реал следующий. УЕФА думает, что таким образом хоронит суперлигу, а по моему только приближает.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 13:28, ред.
    Из двух "зол", как говорится...
    Думаю что Шура Чеф. готов мириться с убытками, нежели, в ближайшей перспективе, вообще потерять должность.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 13:26
    Пора заканчивать с гегемонией суперклубов и периодически назначать чемпионами представителей низших дивизионов!
    112910415
    112910415
    вчера в 13:12
    ни Барсу, ни Реал никто в классе не понизит
    очень это убыточно
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:05, ред.
    Хреновина, высосанная из пальца.
    Пора суперклубам выходить из состава этой криминальной помойки (УЕФА).
    Ювентус..., теперь Барселона..., РМадрид на очереди. А будут клубы медлить, так Чеферин и будет их клевать ..., пока они в небытиё не уйдут.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 13:02
    В пердив именем Короля)...
    agent Smith
    agent Smith
    вчера в 13:02
    Оштрафуют и всё. Барселона наряду с Реалом это лицо испанского чемпионата продающее трансляции Примеры по всему миру. Никто не станет убивать курицу несущую золотые яйца.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 13:01
    Да никто Барселону трогать не будет, это самой лиге будет не выгодно. Ну штраф оплатят и все.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 12:57
    Не люблю Барселону,но всё таки этот клуб нельзя понижать в классе и скорее всего этого не случится
    Будет штраф и может быть снимут какие то очки
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 12:48
    Надо все-таки отделять игроков от руководителей клубов. Как будут отбирать уже полученные много лет назад медали? И будут ли? Это вряд ли, никому это не выгодно, так пожурят-пожурят, оштрафуют и все...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 12:40
    Во всех кинотеатрах мира новый криминальный сериал Бандитская Барселона.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 11:57
    То, когда лигой руководит глор соперников.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    вчера в 11:57
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      вчера в 11:49
      При всей нелюбви к Барсе, я против этого! Никакого понижения! Просто очки отобрать за текущий сезон и всё .
      Elliada
      Elliada
      вчера в 11:23
      Основателей Суперлиги добивают.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:23, ред.
      Вообщем УЕФА готовит "Суперлигу В" для "декабристов" Ювентуса и Барселоны!)
      Реалу Переса задуматься и приготовиться !)
      Elliada
      Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      вчера в 11:23
      За период 2003 - 2018 Барселона завоевала 23 национальных трофея. Думаешь, их лишат этих трофеев?
      rhskmz
      rhskmz
      вчера в 11:21
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 11:20
        Да ну, максимум штраф.
        Союзник противников
        Союзник противников ответ memphis (раскрыть)
        вчера в 11:19
        Парафраз высказывания одного деятеля на смерть Наполеона Буонапартэ :"Это не новость,это просто факт!".
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 11:17
        Хватит сказки о борьбе с коррупцией в высших сферах европейского клубного футбола рассказывать!
        "Волки от испуга скушали друг-друга"...
        Великий Пуховик
        Великий Пуховик
        вчера в 11:08
        Да кто такой этот ваш Негрейра?! Неужели так трудно нормально написать новость?!
        Гость
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